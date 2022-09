- Wojska rosyjskie zabijają cywilów, przymusowo ich przesiedlają. Rosja niszczy ukraińskie zabytki, szkoły, przedszkola i szpitale. Niszczy dosłownie wszystko, czego nie może przejąć lub zrabować. Grozi także wywołaniem awarii w elektrowniach jądrowych. Decyzję o rozpoczęciu tej strasznej wojny podjęli ludzie motywowani sentymentami imperialnymi oraz kolonialną, rosyjską pychą - stwierdził prezydent Polski.

- Tylko nieliczni Rosjanie, ci najbardziej odważni, sprzeciwili się tej wojnie, odważyli się stanąć po stronie uczciwości - dodał.

Andrzej Duda: Agresor w pewnym sensie już przegrał

- Dziś Rosja ma przeciwko sobie nie tylko państwo ukraińskie, ale także naród, którego zdecydowana większość nie chce żadnych negocjacji z agresorem dopóki ten nie wycofa swoich wojsk. (...) Ma przeciwko sobie także mój kraj - Polskę, który zawsze będzie wspierał Ukrainę - kontynuował Andrzej Duda.

Reklama

- To nie jest tylko regionalny konflikt, to zarzewie światowego pożaru. Ta wojna dotknie wasze i nasze kraje, o ile już tak się nie stało. Jednym z najbardziej tragicznych skutków jest widmo głodu, które zawisło nad częścią świata. (...) - mówił.

"Ukraina to spichlerz nie tylko Europy, ale i świata"

- Od samego początku inwazji Rosja świadomie oraz cynicznie niszczy zasiewy i maszyny rolne, a sama inwazja radykalnie zmniejszyła ukraińskie zbiory. Uzyskane przez nas dane mówią jasno: Rosja zajęła areały uprawne stanowiące 22 proc. wszystkich gruntów rolnych na Ukrainie. Piąta część ziemi, która jest spichlerzem wielu państw pozaeuropejskich; ziemi, na której uprawia się blisko 30 proc. światowego potencjału zbóż ozimych, nagle w tym sezonie nie wydała plonów lub jej plony zostały zrabowane - powiedział prezydent Polski.

- W tym roku z powodu wojny ukraińskie zbiory będą mniejsze o 35 proc. Szacuje się, że z powodu wojny w Ukrainie liczba osób cierpiących chroniczny głód wzrośnie w tym roku o około 47 mln osób - dodał.

Andrzej Duda w Nowym Jorku: Mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją

Andrzej Duda podczas popołudniowego wystąpienia dla mediów w Nowym Jorku został zapytany o to, jak widzi rolę ONZ w zakończeniu wojny w Ukrainie i rozliczenia sprawców.

- Rosja jest nie tylko członkiem-założycielem ONZ, ale także członkiem Rady Bezpieczeństwa, co daje jej szczególną pozycję, m.in. zgłaszania weta i prawa do blokowania praktycznie każdej rezolucji ONZ. (...) Mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, w której państwo z prawem weta jest agresorem - powiedział.

- Rosja musi wrócić do przestrzegania prawa międzynarodowego. Drugą sprawą, znacznie bardziej porażającą, są zbrodnie wojenne, których dopuszczają się Rosjanie na społeczeństwie ukraińskim. Te zbrodnie muszą być rozliczone przez międzynarodowe gremia. Mam nadzieję, że możemy spodziewać się takich decyzji w najbliższych miesiącach. (...) W moim przekonaniu społeczność nie można nie rozliczyć tych zbrodni, bo będzie to ośmielać innych potencjalnych morderców - dodał.



Trzydniowa wizyta prezydenta w USA

We wtorek Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie bierze udział 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydentowi towarzyszy małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Podczas przewidzianej na trzy dni wizyty w USA głowa państwa odbędzie szereg spotkań m.in. z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii - Gitanasem Nausedą, Egilsem Levitsem i Alarem Karisem. Andrzej Duda będzie rozmawiał także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz prezesem Banku Światowego Davidem Malpassem.

Andrzej Duda spotka się również z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Sandą Ojiambo oraz przedstawicielami sektora prywatnego "United Business for Ukraine". Będzie także uczestniczył w szczycie na temat bezpieczeństwa żywnościowego organizowanym przez USA, UE oraz Unię Afrykańską i Hiszpanię.