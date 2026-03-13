Prezydent kraju NATO nie chce broni jądrowej. Stanowisko sprzeczne z rządem

Marta Stępień

- Finlandia nie potrzebuje broni jądrowej w czasie pokoju. Chodzi o odstraszanie nuklearne - odstraszanie, które zapewni, że nigdy nie będzie trzeba jej użyć - mówił tamtejszy prezydent Alexander Stubb. Jego oświadczenie jest zgodne z polityką sąsiednich krajów, jednak sprzeczne ze stanowiskiem rządu, którym kieruje premier Petteri Orpo.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb nie zgadza się z rządem w sprawie broni jądrowej
Prezydent Finlandii Alexander StubbTHOMAS PADILLA / POOLAFP

W skrócie

  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb oświadczył, że jest przeciwny broni jądrowej w kraju w czasie pokoju, co stoi w sprzeczności ze stanowiskiem rządu.
  • Fiński rząd planuje nowelizację ustawy o energii jądrowej i zniesienie zakazu składowania broni nuklearnej, co spotkało się z reakcją Rosji i partii opozycyjnych.
  • Obowiązujące w Finlandii przepisy zabraniają importu, produkcji, posiadania i detonacji materiałów jądrowych, a część społeczeństwa uważa przestrzeganie tych zapisów za korzystne dla Rosji w przypadku konfliktu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Finlandii Alexander Stubb poinformował w piątek, że jest przeciwny temu, by w czasie pokoju na terytorium kraju znajdowała się broń nuklearna.

Komentarz głowy państwa pojawia się po tym, jak rząd Finlandii w zeszłym tygodniu ujawnił, że zamierza znieść wieloletni zakaz składowania broni jądrowej na terytorium kraju.

Oświadczenie rządu spotkało się z reakcją sąsiedniej Rosji, a także fińskich partii opozycyjnych.

Finlandia: Dyskusja wokół broni jądrowej. Prezydent nie zgadza się z rządem

- Finlandia nie potrzebuje broni jądrowej w czasie pokoju. Chodzi o odstraszanie nuklearne - odstraszanie, które zapewni, że nigdy nie będzie trzeba jej użyć - powiedział Stubb podczas spotkania z dziennikarzami w Helsinkach.

Agencja Reutera podkreśla, że deklaracja prezydenta wpisuje się w stanowisko, które wcześniej zaprezentowały inne państwa regionu. Zarazem oświadczenie Stubba jest sprzeczne ze stanowiskiem rządu, którym kieruje premier Petteri Orpo.

Świat

    Fiński rząd ogłosił 5 marca, że obecna sytuacja międzynarodowa wymaga nowelizacji ustawy o energii jądrowej, by można było w pełni wykorzystać potencjał odstraszania i obrony NATO oraz dostosować się do polityki sąsiadów. Zapowiedź fińskiego rządu wywołała negatywne komentarze zarówno ze strony partii opozycyjnych, jak i Rosji.

    Groźby Rosji po deklaracjach Finlandii. "Eskalacja napięć"

    Kreml zapowiedział w zeszłym tygodniu, że zareaguje, jeśli Finlandia umieści broń jądrową na swoim terytorium. Dmitrij Pieskow groził, że taki krok sprawi, że nordycki kraj będzie bardziej podatny na ataki.

    - Realizacja tej zapowiedzi będzie prowadzić do eskalacji napięć na kontynencie europejskim - powiedział wówczas dziennikarzom rzecznik Kremla.

    Z kolei opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna, która prowadzi w sondażach przed wyborami do fińskiego parlamentu w 2027 roku, stwierdziła, że Finlandia powinna dać jasno do zrozumienia, że nie chce broni jądrowej na swoim terytorium w czasie pokoju.

    Wojna w Ukrainie

      Broń jądrowa w Finlandii. Spór w kraju NATO

      Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o energii jądrowej uchwalone w 1987 roku, zakazują importu, produkcji, posiadania i detonacji materiałów jądrowych na terytorium Finlandii. Agencja Reutera zaznacza, że w opinii części fińskiego społeczeństwa przestrzeganie tych zapisów będzie - w razie wybuchu konfliktu zbrojnego - korzystne wyłącznie dla Rosji.

      Reuters opisuje, że Finlandia ma długą tradycję budowania szerokiego konsensusu politycznego ponad podziałami partyjnymi przy wprowadzaniu poważniejszych zmian legislacyjnych związanych z bezpieczeństwem narodowym.

      W 2023 roku, w reakcji na trwającą rosyjską inwazję na Ukrainę, Finlandia, która od zakończenia II wojny światowej pozostawała krajem neutralnym, wstąpiła do NATO.

      Świat

      Najnowsze