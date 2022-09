Dziennikarka CNN Christiane Amanpour miała przeprowadzić wywiad z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra'isilem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Polityk jednak na umówionym wcześniej spotkaniu się nie pojawił, jako powód podając, że kobieta nie założyła na głowę chusty. Dziennikarka opisała całą sytuację na Twitterze.

Protesty w Iranie a wywiad dla CNN. Prezydent postawił warunek

"To miał być pierwszy wywiad prezydenta Raisi'ego na amerykańskiej ziemi podczas jego wizyty w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Po tygodniach planowania i ośmiu godzinach ustawiania sprzętu do tłumaczenia, świateł i kamer byliśmy gotowi. Ale ani śladu prezydenta" - czytamy w mediach społecznościowych.

Dalej dziennikarka relacjonuje, że po 40 minutach od momentu, w którym wywiad powinien się rozpocząć, pojawił się doradca prezydenta. "Przekazał, że prezydent powiedział, żebym zalożyła chustę, bo to święte miesiące Muharram i Safar" - napisała Amanpour.

"Grzecznie odmówiłam. Jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie nie ma prawa ani tradycji dotyczącej noszenia chust. Wskazałam, że żaden poprzedni prezydent Iranu nie wymagał tego, kiedy przeprowadzałam z nimi wywiady poza Iranem" - relacjonowała dziennikarka.

Iran, protesty i sporna chusta. Ebrahim Ra'isi odmawia wywiadu

W serii twitter'owych wpisów czytamy, że doradca Ra’isilego wyjaśnił, że jeśli Amanpour nie założy chusty, to wywiad się nie odbędzie.

"Powiedział, że to 'kwestia szacunku' i odniósł się do 'sytuacji w Iranie' - nawiązując do protestów w całym kraju" - napisała Christiane Amanpour.

Dziennikarka zaznaczyła, że ponownie odmówiła. "Nie mogłam zgodzić się na ten bezprecedensowy i nieoczekiwany warunek" - pisała.

"I tak się rozeszliśmy. Wywiad się nie odbył. Ponieważ w Iranie trwają protesty, a ludzie giną, rozmowa z prezydentem Ra’isilem byłaby ważnym momentem" - zakończyła Amanpour.

Iran. W kraju trwają protesty. Kobiety palą hidżaby

W Iranie trwają protesty po śmierci 22-letniej Mahasy Amini, które ogarnęły znaczną część kraju. Kobieta zapadła w śpiączkę i zmarła po tym, jak została zatrzymana przez irańską policję ds. moralności. Powodem było "niedostateczne" zakrycie głowy. W odpowiedzi Iranki publicznie palą swoje hidżaby.

"Na nagraniach udostępnianych na mediach społecznościowych zarejestrowano we wtorek protesty w co najmniej 16 z 31 prowincji Iranu, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi czterema dniami demonstracji" - napisano na portalu Głosu Ameryki.

Na filmach z protestów widać kobiety, które zdejmują z głowy hidżaby, tańczą i palą nakrycia głowy w miejscach publicznych.

Iran a protesty po śmierci kobiety. Są ofiary

"My, kobiety z Iranu, zdejmujemy hidżaby i śpiewamy przeciwko religijnym dyktatorom. Ryzykujemy więzieniem i śmiercią, ale mamy marzenie: Chcemy się pozbyć islamskiego reżimu. Wysłuchaj nas" - napisała w mediach społecznościowych irańska dziennikarka i aktywistka Masih Alinejad.

Organizacje praw człowieka, cytowane przez AFP, poinformowały w środę, że wskutek protestów zginęło dotąd sześć osób.