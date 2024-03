Jak chwilę potem dodał: - Wiecie, jak ostry jest konflikt polityczny w Polsce i jaki był przez ostatnie lata, ale w sprawach bezpieczeństwa, w stosunku do Ukrainy, Rosji, jeśli chodzi o więzi transatlantyckie, tutaj jest w Polsce prawie pełny konsensus - mówił premier, dodając, że "będzie tego pilnował, bo to jest nasz skarb".

- I bardzo bym chciał, żeby nasi sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, mogły o sobie powiedzieć to samo, że niezależnie od tego, kto wygra wybory, kto akurat rządzi, kilka rzeczy jest stałych i nienaruszalnych, w tym solidarność wynikająca z członkostwa w NATO - powiedział Donald Tusk, podkreślając: - Chciałbym to dzisiaj też bardzo wyraźnie usłyszeć od prezydenta.

Donald Tusk w USA. "Będę przekonywał prezydenta Bidena"

Szef polskiego rządu przekazał również, że podczas spotkania z prezydentem Bidenem będzie go przekonywał, że "jeśli nie dziś, to jutro, jeśli nie jutro, to pojutrze, możliwości operacyjne NATO na wschodniej flance muszą być zdecydowanie większe niż dzisiaj".

- Ja będę też o tym bardzo otwarcie mówił: tylko silna Polska zagwarantuje stabilność całego regionu, a niestabilny region oznacza prędzej czy później dramatyczne kłopoty dla całej Europy, całego Zachodu - powiedział premier. Dodał, że "chciałby, aby to dotarło do wszystkich naszych rozmówców, także do tych, których nie będzie na spotkaniu", nawiązując do Donalda Trumpa.