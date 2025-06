Prezydent Duda po kluczowej decyzji NATO. "Proponowałem ponad rok temu"

- Ten dzisiejszy szczyt podjął decyzję o podniesieniu wydatków wszystkich państw NATO na obronność, co odpowiada temu, co ja proponowałem ponad rok temu - powiedział prezydent Andrzej Duda na szczycie w Hadze. Podkreślił, że rozwiązanie to zaproponował w 2024 roku Donaldowi Trumpowi, które je poparł. - Ponad rok zabiegów o to (...) Jestem ogromnie wdzięczny prezydentowi USA za to, że popierał tę inicjatywę - dodał. Prezydent RP zapewnił wcześniej o respektowaniu artykułu piątego o obronie sojuszników.