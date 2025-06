Prezydent Cypru mówił o prośbie Iranu. Teheran zaprzecza

Później rzecznik ministra spraw zagranicznych Iranu przekazał, że władze nie prosił państw trzech, by kontaktowały się w ich imieniu z Izraelem.

- Naszym celem jest zakończenie tej sytuacji, która nie prowadzi do żadnych rezultatów ani do rozwiązania żadnych problemów - oznajmił prezydent Cypru, nawiązując do eskalacji konfliktu izraelsko-irańskiego.