W skrócie Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva rozpoczął trzytygodniową radioterapię z powodu nowotworu skóry na wczesnym etapie.

Leczenie obejmuje 15 sesji radioterapii, które mają trwać po dwie minuty każda przez okres trzech tygodni.

W kwietniu prezydentowi wycięto zmianę na skórze głowy, którą zdiagnozowano następnie jako nowotwór we wczesnym stadium. Radioterapia ma zapobiec powstaniu kolejnych zmian - przekazała agencja Reutera.

Lula jest najstarszym prezydentem w historii Brazylii. W 2011 roku był leczony na nowotwór gardła, a w 2024 roku przeszedł kilka pilnych operacji związanych z urazem głowy.

Lewicowy polityk zapowiedział start w wyborach w październiku, w których będzie się ubiegał o czwartą kadencję.

Lula da Silva prowadzi w sondażach, wyprzedzając swojego głównego rywala, prawicowego senatora Flavio Bolsonaro.

Jest on synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na karę pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po wyborach w 2022 roku, w których uległ Luli.





