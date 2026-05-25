Prezydent Brazylii poważnie chory. Wydano oficjalny komunikat

Agata Sucharska

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva rozpoczął trzytygodniową prewencyjną radioterapię po wykryciu u niego nowotworu skóry we wczesnym stadium. Lekarze zapewniają, że leczenie nie wpłynie na codzienne obowiązki 80-latka. Mimo problemów zdrowotnych polityk pozostaje faworytem październikowych wyborów prezydenckich.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da SilvaEVARISTO SAAFP

W skrócie

  • Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva rozpoczął trzytygodniową radioterapię z powodu nowotworu skóry na wczesnym etapie.
  • Leczenie obejmuje 15 sesji radioterapii, które mają trwać po dwie minuty każda przez okres trzech tygodni.
  • Lula, będący najstarszym prezydentem Brazylii, prowadzi w sondażach przed październikowymi wyborami i rywalizuje z Flavio Bolsonaro, synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.
W kwietniu prezydentowi wycięto zmianę na skórze głowy, którą zdiagnozowano następnie jako nowotwór we wczesnym stadium. Radioterapia ma zapobiec powstaniu kolejnych zmian - przekazała agencja Reutera.

Według Agencia Brasil cykl radioterapii potrwa trzy tygodnie, w czasie których zaplanowano 15 dwuminutowych sesji.

Lula jest najstarszym prezydentem w historii Brazylii. W 2011 roku był leczony na nowotwór gardła, a w 2024 roku przeszedł kilka pilnych operacji związanych z urazem głowy.

Lewicowy polityk zapowiedział start w wyborach w październiku, w których będzie się ubiegał o czwartą kadencję.

Lula da Silva prowadzi w sondażach, wyprzedzając swojego głównego rywala, prawicowego senatora Flavio Bolsonaro.

Jest on synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na karę pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po wyborach w 2022 roku, w których uległ Luli.

