Prezydent Brazylii poważnie chory. Wydano oficjalny komunikat
Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva rozpoczął trzytygodniową prewencyjną radioterapię po wykryciu u niego nowotworu skóry we wczesnym stadium. Lekarze zapewniają, że leczenie nie wpłynie na codzienne obowiązki 80-latka. Mimo problemów zdrowotnych polityk pozostaje faworytem październikowych wyborów prezydenckich.
W kwietniu prezydentowi wycięto zmianę na skórze głowy, którą zdiagnozowano następnie jako nowotwór we wczesnym stadium. Radioterapia ma zapobiec powstaniu kolejnych zmian - przekazała agencja Reutera.
Według Agencia Brasil cykl radioterapii potrwa trzy tygodnie, w czasie których zaplanowano 15 dwuminutowych sesji.
Lula jest najstarszym prezydentem w historii Brazylii. W 2011 roku był leczony na nowotwór gardła, a w 2024 roku przeszedł kilka pilnych operacji związanych z urazem głowy.
Brazylia. Luiz Lula da Silva przechodzi radioterapię. Prezydent góruje w sondażach
Lewicowy polityk zapowiedział start w wyborach w październiku, w których będzie się ubiegał o czwartą kadencję.
Lula da Silva prowadzi w sondażach, wyprzedzając swojego głównego rywala, prawicowego senatora Flavio Bolsonaro.
Jest on synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na karę pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po wyborach w 2022 roku, w których uległ Luli.