Prezydent Biden zadecydował o ponownym wysłaniu wojsk do Somalii

Prezydent Joe Biden podjął decyzję o ponownym wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Somalii. Ma to związek z rosnącym zagrożeniem ze strony dżihadystów z organizacji al-Szebab, która jest powiązana z Al-Kaidą. Powrót sił zbrojnych USA do tego niestabilnego rejonu świata prezydent ogłosił w poniedziałek.

Zdjęcie Joe Biden / SHAWN THEW / PAP/EPA