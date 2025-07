Prezydent Azerbejdżanu stawia Putinowi żądania. "Wiemy, co się stało"

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew żąda, by Rosja przyznała się do zestrzelenia samolotu pasażerskiego Azerbaijan Airlines, do którego doszło w grudniu ubiegłego roku. Przywódca chce także, by winni zostali ukarani, a rodziny ofiar otrzymały odszkodowania.