Prezydent Andrzej Duda w Egipcie. "Wierzę, że to przełomowa wizyta"

Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przebywa z oficjalną wizytą w Egipcie. Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Kairze polski prezydent powiedział, że "Egipt jest jednym z najważniejszych partnerów Polski wśród państw arabskich".

Z kim spotkał się Andrzej Duda?

Prezydent Duda podkreślił, że ma nadzieje, że "ta wizyta (...) będzie miała charakter przełomowy i że relacje, które tutaj przez te rozmowy polityczne prowadzimy od przedwczoraj zaprocentują także na przyszłość".

Andrzej Duda zapewnił, że "program wizyty był bardzo bogaty". Wymienił m.in. spotkanie z prezydentem Egiptu Abd el-Fatah es-Sisim i premierem Mustafą Madbulim, z którym otworzył wspólne Polsko-Egipskie Forum Gospodarcze w Kairze.

Prezydent Duda mówił, że toczył rozmowy z egipskimi politykami m.in. o kwestiach energetycznych. - O przyszłych, mam nadzieję, dostawach z Egiptu gazu LNG do Polski do terminalu w Świnoujściu - powiedział i dodał "w przyszłości mam nadzieje też do nowego terminalu, który zamierzamy ulokować w Gdańsku".

Rozmowy dotyczyły również wspólnych europejskich zakupów gazu. - O potencjalnym kontrakcie, który w tej chwili negocjowany jest jeżeli chodzi o dostawy gazu do Europy przez KE na poziomie UE - powiedział.

Tematem rozmów było też to, "w jaki sposób doprowadzić do tego, aby ziarno z Ukrainy (...) mogło trafić do krajów Afryki Północnej, mogło trafić do Egiptu". Prezydent zaznaczył, że 80 proc. całego zboża, które jest "zużywane w tym państwie" pochodzi właśnie z Ukrainy. - Powaga tej sytuacji, związana z sytuacją wojny na Ukrainie z punktu widzenia Egiptu i bezpieczeństwa żywnościowego w Egipcie jest ogromna - powiedział.

O współpracy naukowej i przemysłowej

Prezydent Duda w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że podczas jego spotkań z premierem i prezydentem Egiptu rozmawiał o współpracy naukowej, jeśli chodzi o gospodarkę wodną. W tym kontekście wskazał na budowaną w Etiopii tamę na Nilu, która powoduje obawy w Egipcie o obniżenie poziomu wody w rzece.

Dodał, że poruszono też kwestię współpracy w ramach ONZ oraz współpracy naszych przemysłów w dziedzinie cyfryzacji, nowoczesnych technologii czy zbrojeniowych.

Problem z jabłkami w porcie w Aleksandrii

- Dodatkowo z premierem rozmawiałem na temat bardzo ważnego problemu, który zgłosili mi polscy sadownicy. Dosłownie kilka dni temu, tutaj w porcie w Aleksandrii kilkaset kontenerów z jabłkami z Polski, na skutek zmiany przepisów w Egipcie, stoi i nie mogło do tej pory być odprawionych - tłumaczył.

Andrzej Duda dodał, że prosił premiera Egiptu oraz minister odpowiedzialną za te kwestie o rozwiązanie tego problemu. - Mam nadzieję, że to rozwiązanie w najbliższym czasie się znajdzie - mówił.

Polski prezydent powiedział, że rozmawiano również o nowej stacji badawczej dla polskich archeologów. - Mam nadzieję, że tę drugą stację badawczą w Luksorze w niedługim czasie będziemy mogli otworzyć. To jest kwestia tego, by władze Egiptu przekazały odpowiednią działkę - mówił.

Poinformował, że rozmawiano też o udogodnieniach dla polskich turystów, ich bezpieczeństwie, a także o ochronie klimatu, w kontekście zbliżającego się szczytu COP w Egipcie.