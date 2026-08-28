Premier Włoch ma problemy. Nowe ugrupowanie rośnie w siłę

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Rok przed wyborami parlamentarnymi we Włoszech wysokie wyniki uzyskuje skrajnie prawicowe ugrupowanie Futuro Nazionale - zauważa dziennik "La Repubblica". W najnowszym sondażu partia byłego generała Roberto Vannacciego cieszy się większym poparciem niż członkowie obecnej koalicji rządzącej premier Giorgii Meloni.

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Premier Włoch Giorgia Meloni w jasnej marynarce przy mikrofonach, w tle fragmenty flag Włoch
Najnowszy sondaż może budzić niepokój u premier Włoch Giorgii MeloniLUDOVIC MARINAFP

Rzymski dziennik opublikował wyniki sondażu firmy badawczej BiDiMedia na temat intencji głosowania. Osiem proc. badanych zadeklarowało zamiar oddania głosu na utworzoną na początku tego roku partię Vannacciego Futuro Nazionale (Narodowa Przyszłość), która z tym wynikiem stała się czwartym ugrupowaniem w kraju.

W maju otrzymywała ona w sondażach około czterech proc. poparcia, a w lipcu - ponad sześć proc.

Futuro Nazionale wyprzedziło partie tworzące koalicję szefowej rządu Giorgii Meloni: prawicową Ligę wicepremiera Matteo Salviniego (pięć proc. głosów w sondażu) i centroprawicową Forza Italia wicepremiera, szefa MSZ Antonio Tajaniego (7,3 proc.).

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Na pierwszym miejscu preferencji wyborczych pozostaje nieprzerwanie od 2022 roku ugrupowanie Bracia Włosi premier Meloni z wynikiem ponad 25 proc. poparcia.

Na drugim miejscu jest centrolewicowa opozycyjna Partia Demokratyczna (21 proc.), a na trzecim, także opozycyjny, Ruch Pięciu Gwiazd (ponad 12 proc.).

Nowa siła we włoskiej polityce. Nowo powstałe ugrupowanie z czwartym wynikiem w sondażu

Były generał dywizji Roberto Vannacci, który brał udział w operacjach m.in. w Somalii, Jemenie, Iraku, Afganistanie i Libii, został w 2024 roku wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy Ligi Salviniego. W lutym tego roku opuścił tę partię i założył własne ugrupowanie.

W ostatnich latach był wielokrotnie krytykowany za wypowiedzi, określane jako homofobiczne i seksistowskie. Głównym hasłem Narodowej Przyszłości jest remigracja, czyli masowe odsyłanie nielegalnych i niezintegrowanych imigrantów.

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Vannacci głosi ponadto pogląd, że aborcja nie jest prawem i opowiada się za zniesieniem związków partnerskich. Sprzeciwia się wysyłaniu broni na zaatakowaną przez Rosję Ukrainę.

Cytowany przez włoski dziennik sondaż został przeprowadzony, jak podała pracownia badawcza, między 18 a 27 sierpnia. Jego wyniki opracowano na podstawie 1500 wywiadów z osobami w wieku powyżej 18 lat. Margines błędu to 2,6 proc.

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