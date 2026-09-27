W skrócie Premier Węgier Peter Magyar zwrócił się do partii Tisza o jednogłosowanie za uchyleniem swojego immunitetu poselskiego.

Prokuratura generalna wystąpiła o odebranie immunitetu Magyara w związku z incydentem w klubie w Budapeszcie z czerwca 2024 roku.

Magyar przyznał, że zabrał telefon prowokatorowi i wrzucił go do rzeki, deklarując gotowość poniesienia konsekwencji.

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Premier Węgier Peter Magyar zwrócił się w sobotę do klubu parlamentarnego swojej partii Tisza z prośbą o zagłosowanie za uchyleniem jego immunitetu poselskiego.

Przemawiając do tłumu swoich zwolenników w Szolnoku we wschodnio-środkowych Węgrzech, premier oświadczył, że "absolutnie nie ma nic do ukrycia". Dodał, że stawi się na przesłuchanie.

Węgry. Premier namawia posłów do uchylenia jego immunitetu

Prokuratura generalna zwróciła się do przewodniczącej parlamentu z wnioskiem o uchylenie immunitetu Petera Magyara w związku ze wznowionym dochodzeniem w sprawie dotyczącej incydentu z jednego z budapesztańskich klubów z czerwca 2024 roku.

"Wielu z was prosiło mnie, żebym wyjechał odpocząć. Mieliście rację. Ale może to obecnie nie być możliwe na Węgrzech. Wczoraj wieczorem tańczyliśmy w centrum miasta w wesołej atmosferze w gronie kilkudziesięciu młodych ludzi, dopóki opłacany przez Fidesz prowokator nie zepsuł nam wieczoru" - pisał wtedy ówczesny szef węgierskiej opozycji.

Magyar stwierdził, że ten mężczyzna śledził go już podczas poprzednich wieczorów. "Miał jeden cel: zwabić nas w pułapkę" - kontynuował. Według jego relacji, prowokator filmował grupę, najpierw stojąc przy barze, a następnie z bliska. Prowokator nie posłuchał również próśb o usunięcie nagrań.

Co więcej, "robił wszystko, by wywołać awanturę", choćby poprzez wulgarne zaczepki słowne wobec Magyara. "Kiedy zaczął obrażać moją rodzinę i moje dzieci, wyrwałem mu telefon z ręki, co doprowadziło do fizycznej agresji z jego strony. Zaczął mnie popychać, groził mi fizycznie oraz osobom, które były ze mną" - opisywał polityk.

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Peter Magyar zabrał telefon i wrzucił go do rzeki. "Zrobiłbym to ponownie"

Magyar zabrał następnie telefon mężczyźnie, po czym "celowo wrzucił go do Dunaju". Prokuratura uznała, że działania premiera wyczerpują znamiona przestępstwa kradzieży.

Szef węgierskiego rządu stwierdził, że ponownie postąpiłby tak samo, by bronić swoich przyjaciół i młodych ludzi przed nękaniem ze strony "opłaconego prowokatora". "Zrobiłbym to ponownie i jeśli trzeba, poniosę tego konsekwencje" - dodał.

Węgierska prokuratura zawnioskowała wcześniej do Parlamentu Europejskiego, którego posłem był wówczas Magyar, o zniesienie jego immunitetu. PE w październiku 2025 roku wniosek odrzucił. Sprawę wznowiono, gdy Magyar opuścił parlament i objął stery węgierskiego rządu.



