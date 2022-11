Premier w Berlinie: Konflikt w Ukrainie rozlewa się po całej Europie

- Kilka minut swojego wystąpienia poświęciłem po to, by podkreślić, że dzisiaj jesteśmy w momencie bardzo głębokiej współzależności, między tym, co dzieje się na południu naszego kontynentu, na północy, na zachodzie, ale przede wszystkim na wschodzie. Putin rozpętał wojnę przeciwko Ukrainie, ale jednocześnie, ta wojna toczona jest przeciwko Europie - powiedział premier Mateusz Morawiecki po Szczycie Bałkanów Zachodnich w Berlinie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Bałkanów Zachodnich / Mateusz Morawiecki / facebook.com