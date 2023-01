Premier Tajwanu składa dymisję. Newralgiczny moment

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

Premier Tajwanu Su Tseng-chang podał się do dymisji. W następstwie prezydent Tsai Ing-wen ogłosiła, że rozpocznie przygotowania do zmian w rządzie. Tymczasem w ciągu ubiegłych 24 godzin Chiny wysłały 31 samolotów wojskowych i cztery okręty do działań w okolicy kraju - podało tajwańskie Ministerstwo Obrony.

Zdjęcie Premier Tajwanu podał się do dymisj / SAM YEH / AFP