W skrócie Wielka Brytania planuje wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia i ograniczyć dzieciom dostęp do gier oraz streamingu.

Brytyjski zakaz obejmie popularne platformy jak Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook i X, ale nie obejmie WhatsApp czy Signal; ma wejść w życie wiosną następnego roku.

Podobne przepisy zostały już wprowadzone w Australii i zapowiedziane w innych krajach, w tym w Polsce, gdzie planuje się ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia od początku 2027 roku.

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- Dzisiaj rząd zdecydował o zakazie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia. To nie będzie łatwe do wprowadzenia. Będziemy zmagali się ze sprzeciwem najpotężniejszych firm na świecie. Wygramy jednak z nimi - powiedział Keir Starmer na nagraniu opublikowanym na platformie X, zaznaczając, że rządzący chcą "przywrócić dzieciom dzieciństwo". Zakaz ma wejść w życie wiosną przyszłego roku.

Podczas konferencji prasowej brytyjski premier przekazał natomiast, że zakaz obejmie Snapchata, TikToka, Instagrama, YouTube'a, Facebooka i X oraz niektóre platformy do gier i streamingu, na których dzieci mogą mieć kontakt z obcymi osobami. Zakaz nie obejmie natomiast platform takich jak WhatsApp czy Signal.

- Czy w świecie offline pozwoliłbyś, aby twoje dziecko spotykało się z dorosłą obcą osobą, o której nic nie wiesz? Nie, dlatego podejmujemy działania - powiedział premier.

- Dla mnie jasne jest, że zakaz jest dobrą decyzją. Zrobi ogromną różnicę, uczyni nasze dzieci bezpieczniejszymi i szczęśliwszymi. Da im więcej czasu, bezpieczeństwa, wolności dorastania i więcej szans - dodał Keir Starmer.

Kolejne kraje wprowadzają zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla najmłodszych

Pierwszym krajem, który zdecydował się na wprowadzenie zakazu korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych, była Australia. Wszedł on w życie w grudniu ubiegłego roku i objął m.in. TikToka, YouTube'a, Instagrama i Facebooka.

Ruch ten zapoczątkował falę wprowadzania podobnych zakazów na całym świecie. Poza Wielką Brytanią, wprowadzenie zakazu zapowiedziały również m.in. Dania, Francja, Malezja, Norwegia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Kanada czy Turcja.

Podobny zakaz ma zostać również wprowadzony w Polsce. W lutym resort edukacji przedstawił projekt ustawy, który zakłada ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka twierdził wówczas, że narzędzia do skutecznej weryfikacji wieku użytkowników mają zostać udostępnione jeszcze w tym roku. Zakaz miałby natomiast wejść w życie na początku 2027 roku.





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