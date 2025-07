Premier Słowenii Robert Golob zapowiedział pod koniec ubiegłego tygodnia, że chce zorganizowania referendum konsultacyjnego, które dotyczyłoby pozostania państwa w strukturach NATO.

Słoweński premier grzmi ws. NATO. "Są tylko dwa wyjścia"

Jak stwierdził szef słoweńskiego rządu w komunikacie na platformie X, "są tylko dwa wyjścia". "Albo zostaniemy i zapłacimy składkę członkowską, albo opuścimy sojusz. Wszystko inne to populistyczne wprowadzanie obywateli w błąd" - przeczytamy.

Pomysł referendum w sprawie członkostwa w NATO to reakcja na przegłosowanie w słoweńskim parlamencie podobnej inicjatywy, ale dotyczącej zwiększenia wydatków na obronność.

Projekt referendum zgłoszony przez tamtejszą lewicę związany jest z zobowiązaniem się Słowenii na szycie NATO w Hadze do zwiększenia wydatków PKB na obronność do 5 proc. do 2035 r.

W czasie obrad partia premiera Słowenii głosowała przeciwko, ale jego koalicjanci współtworzący rząd wyłamali się i dołączyli do opozycji. Projekt został przegłosowany niewielką liczbą głosów.

Robert Fico sugeruje wyjście z NATO. Chodzi o wydatki na obronność

Do kwestii zwiększenia wydatków na obronność państw NATO odniósł się kilka tygodni wcześniej premier Słowacji Robert Fico. Jak stwierdził w połowie czerwca, "moim zdaniem Słowacja skorzystałaby na neutralności".

"NATO jest jak klub golfowy. Aby grać, trzeba zapłacić składkę członkowską (...) To absolutny absurd oddawać piątą część całego budżetu na obronę, nie mamy na to pieniędzy" - napisał we wpisie na Facebooku.

W dalszej części wpisu podkreślił, że to obywatele powinni odpowiedzieć na pytanie w sprawie zwiększenia wydatków na obronność, ponieważ zdaniem Fico "podwyższone wydatki na obronność oznaczają koszty dla ludzi".

Szef NATO ostrzega przed atakiem Rosji. Mówi o Chinach

Jak stwierdził ostatnio sekretarz generalny NATO Mark Rutte w rozmowie z "The New York Times", jeśli przywódca Chin Xi Jinping podjąłby decyzję o ataku na Tajwan, najpierw zadzwoniłby do swojego "młodszego partnera"Putina, aby ten zaatakował państwa NATO.

Zdaniem Rutte Xi Jinping powiedziałby mu: "hej, zrobię to i potrzebuję, żebyś zajął ich w Europie, atakując terytorium NATO".

- To jest najprawdopodobniej sposób, w jaki to będzie się dziać - powiedział Rutte. Aby odstraszać Rosję i Chiny, NATO musi być silne oraz potrzebna jest współpraca w obszarze Info-Pacyfiku - oznajmił.

"Śniadanie Rymanowskiego": Nocne tajne rozmowy Polsat News Polsat News