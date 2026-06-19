Premier ostrzega w sprawie Rosji. "Polska musi być gotowa"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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Im trudniejsza sytuacja Rosji, tym większe ryzyko działań agresywnych wobec także państw europejskich graniczących z Rosją - ostrzegał premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że Polska i inne państwa flanki wschodniej "musi być dobrze przygotowana na wszystkie możliwe zdarzenia". Powołując się na rozmowy z przywódcami, zwracał uwagę, że "ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji".

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Premier Donald Tusk Wiktor Dąbkowski PAP

Po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Brukseli premier Polski Donald Tusk zabrał głos na konferencji prasowej. Szef rządu odniósł się m.in. do skutecznych ataków Ukrainy na Moskwę.

- One wzbudziły dość powszechne uznanie ze strony przywódców państw europejskich i muszę powiedzieć, że wszyscy - bez wyjątku - zwracali się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z jednoznacznymi słowami wsparcia, dlaczego Ukraina broni się w taki sposób - mówił Tusk.

Donald Tusk z apelem. Wskazał na flankę wschodnią

Premier dodał, że "nie chce epatować zagrożeniem", lecz Polska i państwa flanki wschodniej muszą być przygotowane.

- Im trudniejsza sytuacja Rosji na froncie, tym większe ryzyko działań niekonwencjonalnych i agresywnych wobec także - być może - państw europejskich graniczących z Rosją - ostrzegał premier.

- Nie chcę epatować zagrożeniem, od wielu miesięcy staram się możliwie precyzyjnie tłumaczyć wszystkim, na czym polega to zagrożenie i że w żadnym wypadku nie można tego lekceważyć i że Polska wspólnie z innymi państwami, szczególnie z flanki wschodniej, musi być dobrze przygotowana na wszystkie możliwe zdarzenia - zaznaczył Tusk.

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Premier ostrzega. "Poważniejsze prowokacje ze strony Rosji"

- Niektórzy z przywódców, z którymi miałem okazję rozmawiać, w bardziej dyskretnej formie potwierdzają nasze informacje, że mają powody sądzić, iż ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji i zdarzeń - zauważył premier.

Podkreślił, że odnosi się to nie tylko do wojny hybrydowej, ale także "do prowokacji na większą skalę z użyciem dronów, czy z próbą jakichś ataków w cyberprzestrzeni, czy kinetycznych ataków na infrastrukturę".

- Miejmy tego świadomość, nie lękajmy się. Polska jest coraz lepiej przygotowana na wszystkie możliwe zdarzenia - zauważył szef rządu. Dodał, że ewentualne działania ze strony Rosji są "w centrum zainteresowania całej Europy i jest świadomość, która dotyczy wszystkich, nawet odległych od frontu rosyjsko-ukraińskiego państw".

Jak zaznaczył Tusk, "ci liderzy mają świadomość, że sytuacja może być niedługo bardzo poważna, dlatego, że wojna się przedłuża i że Rosja nie ma żadnej wizji jej zakończenia".

Tusk mówił też, że "wreszcie dotarło do tych, którzy sugerowali, że Władimir Putin jest zainteresowany rozmowami pokojowymi". - Nic nie wskazuje na to, aby Rosja dzisiaj była zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami - zwrócił uwagę premier.

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- Zadaniem Europy jest w tej sytuacji wsparcie dla Ukrainy, żeby mogła dalej skutecznie stawiać opór rosyjskiej agresji. Dla mnie ważne jest, że to przyjęło także praktyczny wymiar - powiedział szef rządu. Wymieniał w tym kontekście przedłużenie sankcji i ustalenie "pewnych elementów przyszłego 21. pakietu sankcji".

Premier tłumaczył, że będzie on wymierzony w rosyjską flotę cieni na Morzu Bałtyckim oraz "platformy krypto w krajach trzecich, o których wiemy, że współpracują z reżimem rosyjskim".

Donald Tusk wskazał też na przyjęcie "nowej strategii europejskiej". - Dotyczy to zwiększenia finansowania i wsparcia politycznego, logistycznego, finansowego na rzecz ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej, a więc będzie tu głównie chodziło o Polskę. Jest także inicjatywa, która nazywa się Straż Flanki Wschodniej. To projekt łączący kilka państw i on będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony całej Unii. Będzie także program wspólny europejski bezpieczeństwa dronowego - wymieniał Tusk.

Europa będzie negocjować z Rosją? Premier stanowczo

Szef rządu odniósł się również do spekulacji wokół ewentualnego reprezentanta Europy w potencjalnych negocjacjach z Rosją.

- Nie mam nic przeciwko temu, że się spotykają państwa w różnych formatach. Jest E3, spotyka się E3. Za chwilę będzie E5, gdzie będzie Polska i Włochy oprócz Francji, Niemiec i Anglii. Spotkamy się, będziemy rozmawiali, co można zrobić razem. Ale żaden taki format nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania całej Unii Europejskiej. Od tego są instytucje i traktaty są tutaj jasne. Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału - podkreślił Tusk.

- Albo mamy mechanizm zgodny z traktatami, gdzie cała UE podejmuje decyzję, albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska. Inaczej nie będziemy żadnych ustaleń respektować - kontynuował premier.

Dodał, że zobaczył po twarzach i po reakcji koleżanek i kolegów, że niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli o co chodzi". - Nie spodziewam się żadnych przykrych niespodzianek - zadeklarował Tusk.

Więcej informacji wkrótce...


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