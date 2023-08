Łotwy: Premier Arturs Krisjanis Karins składa rezygnację. Dymisja jeszcze w tym tygodniu

Zgodnie z łotewskim ustrojem to do głowy państwa należy udzielenie mandatu nowemu premierowi - gdy zostanie on zatwierdzony przechodzi do formowania rządu. Każda nowa koalicja musi również zostać zaakceptowana przez parlament w głosowaniu przed izbą.