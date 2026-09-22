Premier Litwy o zagrożeniu ze strony Rosji. "Przygotowano plany ewakuacji"

Maria Literacka

Maria Literacka

- Będziemy stawiać opór. Podejmiemy walkę w razie ataku. Nie poddamy się - zadeklarował premier Litwy, pytany o możliwy atak Rosji. Mindaugas Sinkevičius przyznał przy tym, że Wilno opracowało plany ewakuacji. Ich scenariuszy są różne, a co więcej - nie o wszystkich publicznie się mówi.

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Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius.
Premier Litwy Mindaugas SinkevičiusDanylo AntoniukAFP

W skrócie

  • Premier Litwy poinformował o opracowaniu planów ewakuacji w związku z zagrożeniem ze strony Rosji.
  • Litewski rząd zapewnia, że kraj jest gotowy do obrony i nie zamierza się poddać w razie ataku.
  • Władze rozważają różne scenariusze, w tym ewakuację starszych obywateli z miast.
  • W kontekście incydentu z dronem uzbrojonym w ładunek wybuchowy, premier podkreślił, że Litwa mierzy się z realnymi zagrożeniami.
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- Jakie przygotowania prowadzicie w obliczu zagrożenia militarnego ze strony Rosji? - pytała w poniedziałkowej rozmowie z premierem Litwy dziennikarka BBC.

- Główny wniosek jest taki, że będziemy stawiać opór. Podejmiemy walkę w razie ataku. Nie poddamy się - podkreślił w odpowiedzi szef litewskiego rządu Mindaugas Sinkevičius.

Polityk przyznał jednocześnie, że mimo gotowości do stawienia oporu "oczywiście przygotowano plany ewakuacji".

Premier Litwy o zagrożeniu ze strony Rosji. "Rozważamy różne scenariusze"

Sinkevičius wskazał, że Litwini czują się "nieustannie zagrożeni" przez Rosję, częściowo ze względu na incydenty naruszania przestrzeni powietrznej kraju przez drony. W związku z tym stan emocjonalny zarówno ich, jak i obywateli pozostałych państw bałtyckich, "nie jest zbyt dobry".

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Litewski premier przekazał, że stworzone plany obejmują różne scenariusze, na przykład "sprawne" ewakuowanie starszych obywateli z miast i uniknięcie zatamowania ruchu drogowego. - Nie wszystkie z tych scenariuszy są szeroko omawiane publicznie - mówił Sinkevičius.

Litwa w obliczu "konkretnych zagrożeń". Sinkevičius: To dla nas rzeczywistość

Jak wskazał premier, Litwa "stoi w obliczu konkretnych zagrożeń". - Nie występują one każdego dnia, ale ich doświadczamy i jest to dla nas rzeczywistość - zaznaczył.

Sinkevičius stwierdził ponadto, że Wielka Brytania potrzebuje "zmiany sposobu myślenia" w kwestii podejścia do obronności. Wskazał przy tym, że Litwa jest "bliżej granicy i bliżej zagrożenia".

Wypowiedź Sinkevičiusa pada w kontekście incydentu z 15 września, kiedy to myśliwce NATO zestrzeliły bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Tamtejszy minister obrony poinformował, że dron był wyposażony w ładunek wybuchowy.

Źródło: BBC

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