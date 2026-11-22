W skrócie Premier Kanady Mark Carney podczas kolacji prasowej w Ottawie zakpił z Donalda Trumpa, żartując z wystroju Białego Domu oraz angażując do występu sobowtóra amerykańskiego prezydenta.

Komik wystylizowany na Trumpa, żartował też z samego Carneya. Za nim stał premier Kanady, który nie krył rozbawienia kolejnymi aluzjami i dowcipami.

Wystąpienie odbyło się w cieniu sporu handlowego, w ramach którego administracja Trumpa nałożyła w sierpniu 50-procentowe cła na kanadyjskie towary, a Kanada odpowiedziała odwetem.

Relacje między państwami pozostają napięte po fiasku negocjacji handlowych, podczas których premier Kanady zarzucił stronie amerykańskiej przedstawienie niekorzystnych warunków.

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Wystąpienie Marka Carneya podczas corocznej kolacji prasowej parlamentu w Ottawie miało nietypowy charakter. Już na początku premier Kanady zażartował z wymagającej publiczności, która nie przywitała go oklaskami.

W pewnym momencie polityk nawiązał do swojej wcześniejszej wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym.

- To wymagająca publiczność. A byłem w Gabinecie Owalnym. Sam na sam. Z ich nowym dekoratorem wnętrz - powiedział Carney, wywołując śmiech zgromadzonych gości.

Była to aluzja do zmian, jakie Donald Trump wprowadził w wystroju Białego Domu. Amerykański prezydent postawił na liczne złote dekoracje, a także zdecydował o budowie dużej sali balowej.

Sobowtór Trumpa na scenie. Żarty z umowy handlowej i broni nuklearnej

Na tym jednak żarty z amerykańskiego przywódcy się nie skończyły. W trakcie wydarzenia na scenie pojawił się mężczyzna parodiujący Donalda Trumpa. Naśladował jego charakterystyczne gesty, sposób mówienia, a także zachowanie podczas powitań z innymi politykami.

Jak opisuje portal The News Drill, komik udający Trumpa odniósł się do negocjacji dotyczących umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Żartował również z poszukiwań nowego ambasadora, twierdząc, że powinien to być ktoś "mniej lubiany" niż on sam.

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W trakcie występu parodysta nazwał siebie "szalonym", a także zasugerował, że porozumienie handlowe powinno zostać zawarte, zanim "polecą nuklearne" pociski.

Nie zabrakło również żartów dotyczących doboru współpracowników amerykańskiego prezydenta. Komik nawiązał do poszukiwań rzecznika prasowego, sugerując, że kandydaci mogą zostać odrzuceni za to, że są "zbyt inteligentni".

Podczas występu tuż za parodystą stał premier Kanady Mark Carney, który z uśmiechem obserwował występ i nie krył rozbawienia, szczególnie gdy komik odtworzył charakterystyczny, mocny uścisk dłoni Donalda Trumpa.

Aktor żartował również z samego Carneya, przekonując, że kanadyjski premier jest "niemal tak popularny jak ja", a także pozwalając sobie na żartobliwe komentarze dotyczące jego wyglądu.

Wojna handlowa USA i Kanady. W tle 50-procentowe cła

Żarty z Donalda Trumpa padły w czasie, gdy relacje między USA a Kanadą wciąż są mocno napięte. Od kilku miesięcy oba państwa pozostają w sporze handlowym, który doprowadził do wzajemnego nakładania ceł.

22 sierpnia administracja Trumpa wprowadziła 50-procentowe cła na wybrane kanadyjskie towary o wartości około 20 mld dolarów amerykańskich. Kanada odpowiedziała 8 września, nakładając na produkty ze Stanów Zjednoczonych taryfy odwetowe według zasady "dolar za dolar".

Spór zaostrzył się po nieudanych negocjacjach handlowych. Jak informował Reuters, rozmowy zakończyły się bez porozumienia, a Carney zarzucał stronie amerykańskiej przedstawienie w ostatniej chwili warunków niekorzystnych dla Kanady. Waszyngton z kolei uznał fiasko negocjacji za straconą szansę na zawarcie umowy.

Trump wielokrotnie kwestionował też niepodległość Kanady, sugerując raz po raz, że ta powinna stać się 51. stanem USA.



