Carney zapowiedział organizację Canada Investment Summit w Toronto. W wydarzeniu mają wziąć udział najwięksi światowi inwestorzy.

Premier przypomniał o wojnie 1812 r. i podkreślił rolę brytyjskich wojskowych przy obronie przed USA.

Mark Carney w opublikowanym nagraniu przypomniał o wyzwaniach wynikających z radykalnych zmian amerykańskiej polityki handlowej i celnej. Donald Trump oprócz nałożenia ceł na kanadyjskie produkty eksportowe, takie jak stal, aluminium i samochody, publicznie rozważał aneksję Kanady i uczynienie z niej 51. stanu USA.

- Bliskie więzi Kanady ze Stanami Zjednoczonymi były kiedyś atutem, a teraz stały się słabością - stwierdził.

- Bezpieczeństwa nie da się osiągnąć poprzez ignorowanie tego co oczywiste lub umniejszanie wagi bardzo rzeczywistych zagrożeń, wobec których stają Kanadyjczycy. Obiecuję, że nigdy nie będę osładzać naszych wyzwań. Zamiast tego będę zwracać się do was bezpośrednio - oświadczył Carney w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. Zobowiązał się do wyjaśniania co z planowanych działań przynosi skutki, a co nie.

- Są tacy, którzy mówią, że nie jest potrzebny żaden kompleksowy plan. Wierzą, że powinniśmy przeczekać, aż USA powrócą do normalności - stwierdził premier.

W tym kontekście zwrócił uwagę na sytuację młodych Kanadyjczyków, których całe życie upływa pod znakiem kryzysów "pochodzących z zagranicy". - Wojna w Iraku, globalny kryzys finansowy, COVID, a teraz to; musimy sami się o siebie zatroszczyć. (...) W kryzysie fortuna sprzyja śmiałym - podkreślił.

Carney przypomniał o zasadzie, którą wprowadził jako szef kanadyjskiego banku centralnego podczas kryzysu finansowego lat 2008-09, kiedy pojawiło się "rzeczywiste ryzyko paniki", czyli o praktyce komunikacji z rynkiem. Zapewnił, że zgodnie z tymi doświadczeniami będzie teraz komunikował się ze społeczeństwem.

W miniony piątek Carney ogłosił, że w połowie września w Toronto odbędzie się Canada Investment Summit, pierwszy tego typu szczyt inwestycyjny, w którym wezmą udział najwięksi światowi inwestorzy, prezesi firm inwestycyjnych i liderzy biznesu, a który jest organizowany przez rząd federalny i dwa największe kanadyjskie publiczne fundusze emerytalne.

W piątek amerykański sekretarz handlu Howard Lutnick, odnosząc się do trwających rozmów ws. przyszłości CUSMA, porozumienia handlowego krajów Ameryki Płn., skrytykował Kanadę za zawieranie porozumień handlowych z Chinami i opinie kanadyjskich ekspertów na temat rosnącej presji politycznej na prezydenta Donalda Trumpa.

- Są do niczego, (...) my jesteśmy wartą 30 bilionów dolarów gospodarką - mówił Lutnick.

W swoim niedzielnym wystąpieniu premier Kanady przypomniał o wojnie 1812 r., podczas której USA próbowały przejąć ówczesną brytyjską kolonię, która w 1867 r. stała się państwem kanadyjskim.

Carney wskazał na rolę brytyjskich wojskowych w wytyczeniu terytorium późniejszej Kanady i pokazał otrzymaną od aktora Mike'a Myersa figurkę brytyjskiego generała Isaaca Brocka, który ze względu na swoje sukcesy w wojnie z USA jest nazywany "bohaterem Górnej Kanady", czyli brytyjskiej kolonii rozciągającej się na terenach dzisiejszej prowincji Ontario. Carney podkreślił, że skuteczny opór "przeciw wspólnemu wrogowi" był możliwy dzięki współpracy osadników i Indian chroniących swoje terytoria.

