Premier Kanady przeprosił po tym, jak spiker kanadyjskiej Izby Gmin Anthony Rota publicznie chwalił nazistowskiego weterana - donosi agencja Reutera. Justin Trudeau stwierdził, że "jest mu bardzo przykro z powodu sytuacji, w jakiej postawiono ukraińskiego prezydenta". To pokłosie skandalu z uhonorowaniem 98-letniego weterana dywizji SS Galizien podczas spotkania kanadyjskich parlamentarzystów i rządzących z Wołodymyrem Zełenskim. We wtorek Rota ogłosił, że poda się do dymisji.