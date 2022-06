Premier Japonii: To, co dzieje się w Ukrainie, może wydarzyć się w Azji

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

W związku z wojną w Ukrainie i postawą Chin premier Japonii Fumio Kishida zapowiedział dozbrojenie i wzrost nakładów na armię. Jak zapowiedział, Japonia "fundamentalnie" wzmocni swój potencjał obronny. - To, co dzieje się na Ukrainie, może wydarzyć się w Azji - zaznaczył w nawiązaniu do gróźb Pekinu.

Zdjęcie - Tokio będzie zabiegać o zachowanie stabilności regionu oraz "wolny i otwarty Indo-Pacyfik" - oświadczył premier Japonii / HOW HWEE YOUNG / PAP