W skrócie Premier Hiszpanii po spotkaniu z Xi Jinpingiem zapowiedział wysiłki na rzecz reformy ładu międzynarodowego, aby system był bardziej "inkluzywny, reprezentatywny i demokratyczny".

Pedro Sanchez stwierdził, że Chiny mogą odegrać "ważną rolę" w znalezieniu dyplomatycznych środków kończących wojnę na Bliskim Wschodzie i skrytykował działania Izraela.

W czasie wizyty podpisano porozumienia dotyczące rozszerzenia dostępu hiszpańskich produktów rolniczych do Chin oraz rozwoju infrastruktury i transportu.

- Chcemy skupić wszystkie nasze wysiłki na reformowaniu porządku światowego, który od dziesięcioleci gwarantuje pokój, a także uczynić go znacznie bardziej inkluzywnym, reprezentatywnym i demokratycznym - powiedział Sanchez, cytowany przez AFP.

Hiszpański premier po rozmowach w Pekinie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem dodał również, że dotyczyły one "reform, których potrzebuje system wielostronny, aby lepiej rozpoznawać wielobiegunową rzeczywistość dzisiejszego świata". Według niego, zacieśnienie współpracy leży nie tylko w interesie Hiszpanii, ale i całej Europy.

Premier Hiszpanii z uznaniem o Chinach. "Mogą odegrać ważną rolę"

Zdaniem Pedro Sancheza Chiny mogą odegrać "ważną rolę" w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. Zorganizowane w Pakistanie rozmowy delegacji z Iranu i USA nie doprowadziły do zakończenia konfliktu.

- Chiny mogą odegrać ważną rolę w znalezieniu środków dyplomatycznych, które zakończą tę wojnę i przyczynią się do stabilności i pokoju - stwierdził szef hiszpańskiego rządu.

O udziale chińskiego państwa w zawieszeniu broni mówił m.in. Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał, że to Chiny skłoniły Iran do negocjacji. Prezydent USA zagroził później, że Państwo Środka "będzie mieć wielki problem", jeśli potwierdzą się doniesienia o planowanych dostawach systemów obrony powietrznej dla Teheranu.

Sanchez skrytykował także działanie Izraela, zarzucając mu "fundamentalne naruszenia prawa międzynarodowego".

Rozmowy Chin z Hiszpanią. Decyzja w sprawach gospodarczych

Wtorkowe rozmowy Sancheza i Xi w Wielkiej Hali Ludowej odbyły się w ramach czwartej wizyty Sancheza w Chinach w ciągu ostatnich czterech lat.

Chińskie MSZ przekazało, że oba państwa powinny "sprzeciwiać się cofaniu się świata do prawa dżungli, wspólnie bronić prawdziwego multilateralizmu oraz budować równy, uporządkowany, wielobiegunowy system międzynarodowy oparty na prawie".

W narracji Pekinu konsekwentnie promowana "stabilność strategiczna" w relacjach z Madrytem ma stanowić kontrę dla wpływów USA.

Rozmowy Sancheza i Xi dotyczyły także dwustronnych stosunków gospodarczych. Jak poinformował szef hiszpańskiego rządu, spotkanie przyniosło porozumienia w zakresie rozszerzenia dostępu do rynku w Chinach dla hiszpańskich produktów rolniczych, a także rozwoju infrastruktury i transportu. W nocie chińskiego MSZ zapewniono, że Pekin jest gotowy dzielić się możliwościami rozwojowymi poprzez "szerokie otwarcie".

Hiszpania jest głównym eksporterem wieprzowiny do Chin w Unii Europejskiej. W 2023 r. eksport z UE do Chin osiągnął wartość 2,5 mld euro, z czego prawie połowa pochodziła z Hiszpanii.

W sporze handlowym między Pekinem a Brukselą rząd Hiszpanii wstrzymał się od głosu w sprawie wprowadzenia unijnych ceł na chińskie samochody elektryczne.

Źródła: AFP, Reuters

