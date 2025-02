O swoich działaniach premier Słowacji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Drodzy przyjaciele, informacja, że administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do likwidacji USAID (Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego), jest niezwykle ważna dla wewnętrznych spraw Słowacji" - napisał w serwisie Facebook.

W dalszej części wpisu Fico zamieścił treść listu, który miał trafić do Muska. W tekście premier Słowacji pogratulował Amerykaninowi "nominacji i podejmowanych decyzji".

Robert Fico pisze do Elona Muska. Specjalna prośba

Następnie słowacki szef rządu stwierdził, że bez wątpliwości środki z USAID wykorzystywane były na Słowacji, by realizować cele polityczne. " Aby zniekształcać system i faworyzować niektóre partie" - ocenił Fico.

W związku z tym polityk zaapelował do Muska, by ten przekazał mu konkretne informacje w sprawie. "Aby oddzielić pożyteczne projekty od rażąco ingerujących w wewnętrze interesy Słowacji, zwracam się z prośbą o przekazanie dostępnych danych na temat dotacji i grantów udzielonych organizacjom pozarządowym, mediom i dziennikarzom, którzy byli lub są aktywni na terenie kraju" - napisał w liście do Muska Fico.