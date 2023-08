Premier Estonii pod ścianą. Powiązania jej męża budzą wątpliwości

W środę estońska telewizja publiczna ERR poinformowała o kontynuowaniu współpracy z podmiotami rosyjskimi firmy transportowej, której współwłaścicielem jest mąż premier Kai Kallas, Arvo Hallik . "Przewozy do Rosji trwają od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę , a dyrektor nie chce podać informacji na temat liczby wykonanych od tego momentu kursów" - podała telewizja.

Prezydent Estonii o skandalu: Kryzys wiarygodności

Estonia: Skandal z udziałem męża premier Kai Kallas

- Mówiłam o tym już wiele razy, że jest mi bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji i szczerze przepraszam wszystkich, których ta sytuacja dotknęła . Mimo to, moje poglądy nie zmieniły się w żaden sposób - jakakolwiek współpraca z Rosją musi się skończyć. I tak się dzieje - podkreślała.

- Poglądy Kai nie uległy zmianie, ani jeśli chodzi o Rosję w ogóle, ani o pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności - dodał.

Kaja Kallas szefową NATO?

Kaja Kallas to córka Siima Kallasa, byłego premiera Estonii i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Z zawodu adwokat, zaczynała swoją polityczną karierę od wyborów do parlamentu w 2011 roku, kiedy to uzyskała mandat poselski w wieku 34 lat. W 2018 roku została szefową partii, a trzy lata później stanęła na czele rządu. W kwietniu br., po wygranych wyborach, ponownie została premierem.