W skrócie Premier Estonii Kristen Michal porównał żądania Rosji dotyczące architektury bezpieczeństwa w Europie do podpalacza, który chce omawiać projekt budynku w trakcie pożaru.

Szef estońskiego rządu podkreślił, że Rosja swoją agresją zbrojną złamała dotychczasowe porozumienia międzynarodowe, w tym m.in. paryską kartę nowej Europy.

Według medialnych doniesień Rosja domaga się wycofania wojsk NATO na pozycje z 1997 roku oraz wykluczenia dalszej ekspansji Sojuszu na wschód i Ukrainę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Słowa szefa estońskiego rządu padły w jego artykule "Rosja chce rozmów na temat europejskiej 'architektury bezpieczeństwa'. Nie dajcie się na to nabrać", opublikowanym na łamach "The Economist".

Jak wskazał polityk, żądania Moskwy, by rozmowy o bezpieczeństwie kontynentu stanowiły warunek wstępny zawarcia pokoju między Rosją a Ukrainą, można porównać do sytuacji w której podpalacz chce rozmawiać o planach odbudowy płonącego budynku, podczas gdy nadal stoi on w płomieniach. "Chyba nikt rozsądny by na to nie przystał" - dodał.

Rosja porównana do podpalacza. Premier Estonii o "domu w płomieniach"

"Dom stoi w płomieniach, a podpalacz nalega, by zanim ktokolwiek sięgnie po wąż strażacki, sąsiedzi omówili projekt budynku" - napisał Michal.

"Podpalacz twierdzi, że konstrukcja była ewidentnie wadliwa, bo jak inaczej wyjaśnić ten pożar? Dodaje, że dopóki jego żądania dotyczące nowego planu nie zostaną spełnione, płomienie powinny dalej się rozprzestrzeniać" - dodał w swoim porównaniu.

Premier Estonii przypomniał, że architektura bezpieczeństwa Europy już istnieje, a składają się na nią m.in. takie porozumienia jak: Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek z 1975 r., Paryska Karta Nowej Europy z 1990 r., uznająca koniec zimnej wojny i utworzenie OBWE w miejsce KBWE oraz Rada NATO-Rosja powołana do życia w maju 2002 r.

"Rosja swoją agresją zbrojną doprowadziła do zerwania tych umów" - podkreślił polityk. Wezwał też do solidarności w kwestii wsparcia dla Ukrainy podkreślając, że państwo, które ulegnie szantażowi, znów go doświadczy.

Szef estońskiego rządu zwrócił uwagę, że dążenia Moskwy do ograniczania obecności NATO na wschodzie przy jednocześnie większych wpływach Rosji w regionie doprowadziłoby do powstania Sojuszu z dwiema kategoriami państw członkowskich. Oznaczałoby to - podkreślił - że gwarancje bezpieczeństwa dla krajów wschodniej flanki NATO byłyby obietnicami bez pokrycia.

Premier Estonii ostrzegał przed "pułapką Rosji"

To kolejna w ostatnich dniach wypowiedź Michala w tym tonie.

- Rosja, jak to ma w zwyczaju, tworzy pewien rodzaj poznawczej pułapki dla Europejczyków, sugerując: "Zastanówcie się między sobą, kto was właściwie reprezentuje", podczas gdy odpowiednie instytucje już istnieją. Zachęca też do dyskusji o europejskiej architekturze bezpieczeństwa, a przecież taka architektura już funkcjonuje, choćby w ramach NATO i innych struktur - podkreślił w ubiegłym tygodniu szczytem UE w Dublinie.

Według informacji opublikowanych wcześniej przez "New York Times" podczas negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie, Rosja ponownie zażądała, aby NATO wycofało swoje wojska na pozycje zajmowane przez Sojusz w 1997 r., czyli przed przystąpieniem Polski i innych krajów regionu.

Rosyjscy negocjatorzy domagali się, by NATO wykluczyło dalszą ekspansję sojuszu, a także "jakąkolwiek działalność militarną" na Ukrainie i w innych częściach "Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej".

"Bild" przekazał również, że wśród żądań Rosji było też m.in. wyjście z Sojuszu Finlandii, która wstąpiła do niego w 2023 roku.



