Premier Danii oburzona słowami Trumpa. "Nie mają prawa"
Stany Zjednoczone nie mają prawa anektować Grenlandii - stwierdziła premier Danii Mette Frederiksen w niedzielnym, internetowym wpisie. W ten sposób odpowiedziała na wcześniejsze, nowe wypowiedzi Donalda Trumpa, który wrócił do tematu "przejęcia" przez USA Grenlandii. Amerykański lider ocenił, iż jego kraj "potrzebuje" tej największej na świecie wyspy.
"Muszę powiedzieć to bardzo bezpośrednio Stanom Zjednoczonym: nie ma absolutnie żadnego sensu mówić o tym, że USA powinny przejąć Grenlandię. Stany Zjednoczone nie mają prawa anektować żadnego z trzech krajów należących do Wspólnoty Królestwa" - napisała w niedzielę duńska premier.
Premier Danii do USA: Wzywam do zaprzestania gróźb
Jak nadmieniła Mette Frederiksen, "królestwo Danii - a tym samym Grenlandia - jest członkiem NATO i w związku z tym objęte jest gwarancjami bezpieczeństwa Sojuszu". Zwróciła również uwagę, iż Dania ma podpisaną umowę obronną z USA, która "daje Stanom Zjednoczonym szeroki dostęp do Grenlandii".
"Dlatego też zdecydowanie wzywam Stany Zjednoczone do zaprzestania gróźb wobec historycznie bliskiego sojusznika oraz innego kraju i innego narodu, które bardzo jasno dały do zrozumienia, że nie są na sprzedaż" - napisała premier Danii.
Donald Trump ponownie grozi. "Potrzebujemy Grenlandii"
Prezydent USA Donald Trump został w niedzielę zapytany przez dziennikarzy, czy sobotnia operacja w Wenezueli, powinna być sygnałem dla Grenlandii, że USA są gotowe użyć siły zbrojnej do swoich celów. - Sami muszą to stwierdzić. Naprawdę nie wiem. Zdecydowanie jednak potrzebujemy Grenlandii. Potrzebujemy jej do celów obronnych - stwierdził amerykański przywódca.
Wcześniej w niedzielę oburzenie Duńczyków wzbudziła Katie Miller - żona Stephena Millera, szefa gabinetu Trumpa, która opublikowała w swoich mediach społecznościowych grafikę przedstawiającą Grenlandię pomalowaną na kolory amerykańskiej flagi. Grafikę podpisała jednym słowem: "niedługo".
"Stosunki między państwami i narodami są budowane na wzajemnym szacunku i prawie międzynarodowym, nie na symbolicznych gestach, które podważają nasz status i nasze prawa" - skomentował wpis premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.
"Nie ma powodów do paniki, ani zmartwień. Nasz kraj nie jest na sprzedaż, a o naszej przyszłości nie będą decydować posty w mediach społecznościowych" - dodał.
Zareagował również ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen, który zaapelował do amerykańskich władz o "poszanowanie integralności terytorialnej Danii".