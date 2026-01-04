"Muszę powiedzieć to bardzo bezpośrednio Stanom Zjednoczonym: nie ma absolutnie żadnego sensu mówić o tym, że USA powinny przejąć Grenlandię. Stany Zjednoczone nie mają prawa anektować żadnego z trzech krajów należących do Wspólnoty Królestwa" - napisała w niedzielę duńska premier.

Premier Danii do USA: Wzywam do zaprzestania gróźb

Jak nadmieniła Mette Frederiksen, "królestwo Danii - a tym samym Grenlandia - jest członkiem NATO i w związku z tym objęte jest gwarancjami bezpieczeństwa Sojuszu". Zwróciła również uwagę, iż Dania ma podpisaną umowę obronną z USA, która "daje Stanom Zjednoczonym szeroki dostęp do Grenlandii".

"Dlatego też zdecydowanie wzywam Stany Zjednoczone do zaprzestania gróźb wobec historycznie bliskiego sojusznika oraz innego kraju i innego narodu, które bardzo jasno dały do zrozumienia, że nie są na sprzedaż" - napisała premier Danii.

Donald Trump ponownie grozi. "Potrzebujemy Grenlandii"

Prezydent USA Donald Trump został w niedzielę zapytany przez dziennikarzy, czy sobotnia operacja w Wenezueli, powinna być sygnałem dla Grenlandii, że USA są gotowe użyć siły zbrojnej do swoich celów. - Sami muszą to stwierdzić. Naprawdę nie wiem. Zdecydowanie jednak potrzebujemy Grenlandii. Potrzebujemy jej do celów obronnych - stwierdził amerykański przywódca.

Wcześniej w niedzielę oburzenie Duńczyków wzbudziła Katie Miller - żona Stephena Millera, szefa gabinetu Trumpa, która opublikowała w swoich mediach społecznościowych grafikę przedstawiającą Grenlandię pomalowaną na kolory amerykańskiej flagi. Grafikę podpisała jednym słowem: "niedługo".

"Stosunki między państwami i narodami są budowane na wzajemnym szacunku i prawie międzynarodowym, nie na symbolicznych gestach, które podważają nasz status i nasze prawa" - skomentował wpis premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

"Nie ma powodów do paniki, ani zmartwień. Nasz kraj nie jest na sprzedaż, a o naszej przyszłości nie będą decydować posty w mediach społecznościowych" - dodał.

Zareagował również ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen, który zaapelował do amerykańskich władz o "poszanowanie integralności terytorialnej Danii".

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o ataku USA na Wenezuelę: Trump ma poważne kłopoty wewnętrzne, więc pokazał skuteczność Polsat News Polsat News