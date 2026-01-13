W skrócie Premier Danii Mette Frederiksen określa naciski USA na przejęcie Grenlandii jako nieakceptowalne.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen deklaruje, że wyspa nie zamierza stać się częścią Stanów Zjednoczonych i wybiera pozostanie częścią Danii.

Donald Trump zapowiada, że USA przejmą Grenlandię, tłumacząc to bezpieczeństwem narodowym i grożąc działaniami także wbrew woli Danii i Grenlandii.

- Nie jest łatwo przeciwstawić się nieakceptowalnej presji wywieranej przez jednego z naszych najbliższych sojuszników - stwierdziła premier Mette Frederiksen podczas konferencji prasowej w Kopenhadze poprzedzającej wizytę przedstawicieli Danii i Grenlandii w Waszyngtonie.

- Wiele wskazuje, że najtrudniejsze dopiero przed nami - dodała odnosząc się do kwestii zapowiadanego przez Donalda Trumpa przejęcia Grenlandii, któremu sprzeciwiają się zarówno Dania, jak i sama Grenlandia.

USA chcą przejąć Grenlandię. "Wolimy być częścią Danii"

Do kwestii potencjalnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone odniósł się również premier wyspy Jens-Frederik Nielsen. - Grenlandia nie chce być własnością USA, ani pod kontrolą USA. Nie chcemy być częścią Stanów Zjednoczonych - powiedział.

- Zmagamy się obecnie z kryzysem geopolitycznym i jeśli mamy teraz wybierać między Stanami Zjednoczonymi a Danią, to wybieramy Danię - dodał i zaznaczył, że "Grenlandia nie jest na sprzedaż".

Trump zapowiada przejęcie Grenlandii. "Czy im się to podoba, czy nie"

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że zamierza przejąć Grenlandię od Danii uzasadniając to względami bezpieczeństwa narodowego. - Zrobimy coś z Grenlandią, czy im się to podoba, czy nie, bo jeśli tego nie zrobimy, Rosja albo Chiny przejmą Grenlandię. Jeśli nie zrobimy tego po dobroci, zrobimy to w trudniejszy sposób - zapowiedział w ubiegłym tygodniu.

Stwierdził również, że "fakt, że Duńczycy wylądowali tam łodzią 500 lat temu nie znaczy, że posiadają tę ziemię".

W środę do Waszyngtonu udadzą się ministrowie spraw zagranicznych Danii i Grenlandii. Spotkają się oni z sekretarzem stanu Marco Rubio, z którym będą dyskutować na temat przyszłości wyspy.

