Premier Czech chce wysłać żołnierzy do Polski

Konstytucja Czech przewiduje, że zgodę na wysłanie czeskich żołnierzy za granicę muszą wyrazić obie izby parlamentu. Rząd Babisza chce, aby taki mandat dostało 150 żołnierzy na okres 180 dni.





Babisz chce wysłać saperów i logistyków

Czescy żołnierze mają pomagać polskim wojskom i funkcjonariuszom w ochronie granicy, ale nie mają wykonywać zadań bezpośrednio związanych z migrantami - poinformował Babisz. Wniosek najpierw muszą rozważyć komisje obrony obu izb. Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji na granicę z Białorusią mają pojechać saperzy i logistycy.



We wtorek komisja spraw zagranicznych Izby Poselskiej potępiła wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim w celu destabilizacji Polski, Litwy, Łotwy i całej Unii Europejskiej. Potępiła również działania Rosji, zmierzające do eskalacji napięć na granicach Ukrainy. Posłowie wezwali rząd do zapewnienia maksymalnego wsparcia dyplomatycznego, materialnego i - w stosownych przypadkach - wojskowego rządowi polskiemu w jego wysiłkach na rzecz ochrony zewnętrznych granic UE.



Reklama