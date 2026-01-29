W skrócie Premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował, że przystąpienie kraju do Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa jest "niemożliwe w obecnej formie".

Chorwacja pozostaje jednak zaangażowana we wspieranie stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, mimo odmowy dołączenia do Rady.

Podobnie jak Chorwacja, propozycję przystąpienia do Rady Pokoju odrzuciły m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Norwegia czy Szwecja.

Premier Chorwacji swoją decyzję ogłosił w czwartek przed posiedzeniem rządu. Jak poinformował dziennik "Jutarnji list" Andrej Plenković powiedział, że przystąpienie jego kraju do powołanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju "w obecnej formie" jest niemożliwe.

- Chociaż przystąpienie Chorwacji do Rady Pokoju w obecnej formie jest niemożliwe, nadal jesteśmy zaangażowani we wspieranie wysiłków na rzecz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz politycznego procesu negocjacji między Izraelem a Palestyną - podkreślił chorwacki premier.

Chorwacja. Premier Plenković odmówił przystąpienia do Rady Pokoju

Andrej Plenković dodał, że Chorwacja, podobnie jak wiele innych krajów w Europie i poza nią, dokładnie przeanalizowała wszystkie aspekty utworzenia i trybu działania Rady, a także międzynarodowe implikacje prawne i finansowe uczestnictwa w tym gremium.

Premier Chorwacji oświadczył przy tym, że w środę rozmawiał na ten temat z prezydentem Zoranem Milanoviciem, którego poinformował o stanowisku rządu i większości parlamentarnej.

Polityk zapewnił jednocześnie, że "docenia zaproszenie jego kraju przez prezydenta Trumpa".

Donald Trump powołał Radę Pokoju. Zaproszenie otrzymali m.in. prezydent Karol Nawrocki i Władimir Putin

Przypomnijmy, że Donald Trump zainaugurował powołaną przez siebie Radę Pokoju w styczniu w szwajcarskim Davos. Państwa członkowskie mają być wybierane przez prezydenta USA na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą ponad 1 miliard dolarów za stałe członkostwo. Donald Trump ma także być dożywotnim prezesem Rady o niemal nieograniczonych uprawnieniach.

Amerykański prezydent zaprosił do gremium dziesiątki światowych przywódców, w tym Władimira Putina. Ofertę zaakceptowali liderzy m.in.: Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Białorusi, Egiptu, Izraela, Kataru, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Turcji i Węgier.

Wśród zaproszonych do Rady Pokoju znalazł się też prezydent Polski Karol Nawrocki, który wziął udział w ceremonii podpisania aktu powołującego Radę, ale nie złożył pod nim podpisu.

Rada Pokoju. Nie wszyscy przyjęli zaproszenie Donalda Trumpa

Dotychczas większość europejskich państw odrzuciła propozycję Trumpa. W zeszły piątek kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Włoch Giorgia Meloni poinformowali, że przepisy krajowe nie pozwalają im dołączyć do Rady Pokoju w obecnej formie.

Dodajmy, że propozycję przystąpienia do Rady odrzucił także prezydent Francji Emmanuel Macron. W odpowiedzi Trump zagroził nałożeniem na Francję ceł wysokości 200 proc. na wina, twierdząc, że skłoni to francuskiego przywódcę do zmiany zdania.

Na podobny ruch zdecydowała się Norwegia. - Nie dołączymy do Rady Pokoju tworzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa - mówił wiceminister spraw zagranicznych Andreas Motzfeldt Kravik.

Sceptycznie na temat uczestnictwa w Radzie wypowiadał się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stwierdził on wówczas, że "Rosja to rada wojny. I Białoruś razem z nią, a dokładnie reżim Łukaszenki".

- Trudno wyobrazić sobie, aby Ukraina i Rosja mogły być członkami tej samej rady - podkreślał ukraiński prezydent.

