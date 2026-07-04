- To, co się tutaj dzieje, jest szkodliwe dla Niemiec - powiedział premier Brandenburgii Dietmar Woidke po spotkaniu z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem w Poczdamie.

- Jeżeli popatrzymy na ostatnie 36 lat od upadku Muru berlińskiego, to trudno zrozumieć, że ciągle jeszcze dyskutujemy o tym, że musimy budować nowe mosty i połączenia kolejowe - kontynuował premier Brandenburgii cytowany przez dziennik "Tagesspiegel".

Niemiecki rząd "najwidoczniej nie wykorzystał potencjału, jaki mogłyby mieć lepsze połączenia komunikacyjne z Europą Wschodnią". Jego zdaniem od stanu infrastruktury zależy dalszy rozwój współpracy handlowej z Polską.

Wspólna strefa cen energii

Niemiecki land Brandenburgia i województwo dolnośląskie zamierzają zacieśnić współpracę w dziedzinie energii. Zdaniem Woidke możliwe jest stworzenie z polskim partnerem wspólnej strefy cenowej energii. - Badamy to - powiedział Woidke.

Utworzenie takiej strefy prowadziłoby do obniżenia cen energii w obu regionach. Wzorem miałaby być wspólna strefa cen energii planowana przez Szlezwik-Holsztyn i Hamburg na północy Niemiec z Danią.

Jak pisze "Tagesspiegel", Woidke i Gancarz rozmawiali też o pomocy dla Ukrainy. Dolnośląskie utrzymuje partnerskie kontakty z ukraińskim regionem Dnipro. Woidke ustosunkował się pozytywnie do pomysłu, aby Brandenburgia nawiązała współpracę z ukraińskimi regionami, w których już ma miejsce kooperacja z Polską.

Woidke i Gancarz podpisali umowę o przedłużeniu istniejącego od dziesięciu lat partnerstwa pomiędzy Brandenburgią a województwem dolnośląskim.

Tekst pierwotnie ukazał się na stronie Deutsche Welle.

Polska redakcja Deutsche Welle/Sebatian Lepiarz





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