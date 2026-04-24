W skrócie Premier Albanii Edi Rama ocenił w wywiadzie, że Unia Europejska popełnia błąd, odcinając kontakty z Rosją.

Rama podkreślił, że Albania nie utrzymuje żadnych stosunków ani zależności od Rosji.

Wśród państw UE coraz częściej pojawiają się propozycje nawiązania kontaktów z Rosją oraz powołania europejskiego pełnomocnika do spraw negocjacji pokojowych.

- Uważam, że Europa popełnia duży strategiczny błąd, odcinając wszystkie kanały komunikacji z Rosją. Europa zawsze musi rozmawiać ze wszystkimi - stwierdził szef albańskiego rządu.

- Im bardziej przekładamy rozmowy z Rosją, tym mniej będziemy mieć do powiedzenia na końcu, ponieważ niezależnie od tego jak wojna się skończy, Rosja nigdzie nie zniknie - dodał.

Rama zaznaczył jednocześnie, że Albania nie utrzymuje żadnych kontaktów z Rosją. - Mogę powiedzieć, że nie mamy żadnej zależności od Rosji, żadnych inwestycji, rosyjskiego gazu, ani nic innego - powiedział.

Wypowiedzi Ediego Ramy stoją w opozycji do poglądów prezentowanych przez najważniejszych unijnych urzędników. Zarówno przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, jak i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważają, że rozmowy z Moskwą nie mają sensu, skoro nie chce ona zakończenia wojny z Ukrainą.

Coraz więcej państw UE za nawiązaniem kontaktów z Rosją

Wśród państw UE propozycje normalizacji stosunków z Rosją pojawiają się jednak coraz częściej. W marcu premier Belgii Bart De Wever stwierdził, że jeśli Unia nie będzie chciała nawiązać rozmów z Rosją, to nie zasiądzie przy stole negocjacyjnym i będzie musiał przyjąć rozwiązania wypracowane przez innych uczestników negocjacji.

Z kolei w lutym premier Łotwy Evika Silina i prezydent Estonii Alar Karis stwierdzili, że Unia Europejska powinna powołać wspólnego europejskiego pełnomocnika, który reprezentowałby Europę podczas negocjacji pokojowych z Rosją. Jako jednego z kandydatów na to stanowisko wskazali m.in. Donalda Tuska.

Źródło: Politico

