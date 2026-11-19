W skrócie Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Zdzisława W., ps. Malowany, za brutalne zabójstwo dwojga niemieckich emerytów na warszawskich Siekierkach.

Kluczowym dowodem w sprawie okazała się rękawiczka znaleziona na miejscu zbrodni, na której śledczy zabezpieczyli ślady DNA należące do oskarżonego Zdzisława W.

Do zbrodni doszło w 2012 roku, jednak sprawcę udało się ustalić dopiero po ponad dekadzie dzięki pracy prokuratorów i funkcjonariuszy z Archiwum X Komendy Głównej Policji.

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Zdzisław W. był wcześniej wielokrotnie karany m.in. za rozboje oraz usiłowanie zabójstwa syna. Po latach został oskarżony o dwa zabójstwa, których dokonał pistoletem kaliber 6,35 mm w warunkach recydywy. Ponadto oskarżono go o posiadanie broni bez zezwolenia.

Jego proces przed sądem I instancji zakończył się pod koniec czerwca 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na dożywocie. Od wyroku tego apelację złożyła obrona.

W czwartek w sprawie morderstwa zapadło prawomocne rozstrzygnięcie. Wcześniej strony wygłosiły mowy końcowe.

Zabójstwo niemieckich emerytów. Sąd utrzymał karę dożywotniego więzienia

Obrona wnosiła w nich o uniewinnienie Zdzisława W. od zarzucanych czynów lub uchylenie wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Z kolei prokuratura o utrzymanie wyroku w mocy.

Sam Zdzisław W., który nie przyznał się do winy, podkreślił m.in., że nigdy nie porzuciłby rękawiczki na miejscu zbrodni. Wskazywał też na to, iż pies tropiący nie podjął zapachu sprawcy.

Następnie przewodnicząca składu sędzia Anna Zdziarska zarządziła przerwę, po której ogłoszono wyrok. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy karę dożywocia.

Sędzia w ustnym uzasadnieniu wskazała, że sąd I instancji dokonał prawidłowego rozeznania oraz, że pomimo iż, dowody nie były liczne, to miały jednoznaczną wymowę, dlatego sąd nie miał wątpliwości, że za zabójstwem stoi Zdzisław W.

Rękawiczka przesądziła o losie "Malowanego". Kluczowe ślady DNA

Sąd wskazał na rękawiczkę jako główny dowód. Przypomniał, że była na niej krew pokrzywdzonej i ślady DNA, które, jak się potem okazało, należały do Zdzisława W. Sąd zwrócił uwagę na opinię, z której wynikało, że taki profil DNA, jaki ma oskarżony, mógłby powtórzyć się raz na kwadrylion ludzi.

- Materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że był tylko jeden sprawca zabójstw - zaznaczyła sędzia Zdziarska.

Podkreśliła, że sam W. stwierdził w swoim wyjaśnieniach, że jest obeznany z bronią palną.

Sędzia wskazała też na badanie wariografem, z którego wynika, że oskarżony odpowiadał nieszczerze.

Odniosła się też do jego wyjaśnień, które zdaniem sądu nie dają żadnej innej alternatywnej możliwości, skąd jego DNA mogło się wziąć na rękawiczce. Sędzia dodała, że opinia genetyczna, jak i metodologia badań nie były kwestionowane. Przypomniała, że Zdzisław W. był wielokrotnie karany. - Sąd nie dopatrzył się ani jednej okoliczności łagodzącej - powiedziała sędzia.

Zabójstwo na warszawskich Siekierkach. Ofiarami niemieccy emeryci

Na warszawskich Siekierkach w zaparkowanym czerwonym kamperze 19 maja 2012 r. znaleziono zwłoki kobiety z ranami postrzałowymi i ciężko rannego mężczyznę. 63-letnia Silke G. zginęła od czterech strzałów w głowę i w klatkę piersiową. 62-letni Peter H. został postrzelony raz, w głowę. Potem zabójca zadał mu ranę ciętą szyi. Peter H. trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Śledczy ustalili, że ofiarami byli niemieccy emeryci podróżujący po Europie, którzy jechali na Ukrainę w związku z odbywającymi się niebawem mistrzostwami Europy w piłce nożnej.

Na miejscu zbrodni i w okolicy śledczy zabezpieczyli wiele śladów i dowodów. Zostały one poddane analizom i badaniom kryminalistycznym.

Postępowanie zostało pierwotnie umorzone wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Przełom nastąpił po ponad 10 latach, w połowie 2023 roku, gdy w wyniku stałego monitorowania sprawy przez prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz czynności analityczno-śledczych podejmowanych przez funkcjonariuszy z Archiwum X Komendy Głównej Policji udało się ustalić sprawcę przestępstwa.

Najważniejsza okazała się rękawiczka, na której znaleziono ślad genetyczny skazanego właśnie Zdzisława W.



