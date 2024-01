Uczniowie jednej ze szkół w niemieckim mieście Neuss próbowali wprowadzić w placówce islamskie prawo religijne. Jak podaje dziennik "Rheinische Post", grupa uczniów podawała się za "policję-szariatu", próbując przekonać kolegów do ściślejszego przestrzegania zasad religii. Śledztwo przeprowadzone w tej sprawie przez służby nie wykazało, by doszło do popełnienia przestępstwa.