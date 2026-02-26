Prawny spór wokół AfD. Niemiecki sąd podjął decyzję

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Niemiecki wywiad nie może określać Alternatywy dla Niemiec jako skrajnie prawicowej partii - wynika z czwartkowego orzeczenia sądu. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji podjął stosowny ruch w 2025 roku, a przedstawiciele AfD postanowili interweniować. Od rozstrzygnięcia sądu administracyjnego przysługuje odwołanie.

Logo partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) w lewym górnym rogu, fasada budynku Bundestagu z napisem DEM DEUTSCHEN VOLKE oraz powiewająca niemiecka flaga po prawej stronie.
Spór między AfD a Federalnym Urzędem Ochrony Konstytucji. Jest decyzja sąduGEORG WENDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE/ROMAIN DOUCELIN / HANS LUCAS / HANS LUCASAFP

W skrócie

  • Sąd Administracyjny w Kolonii uznał, że niemiecki wywiad nie powinien określać partii AfD jako skrajnie prawicowej.
  • Decyzja sądu tymczasowo wstrzymuje możliwość używania tego określenia przez służby do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia spornej kwestii prawnej.
  • Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zaklasyfikował AfD jako skrajnie prawicową partię w 2025 roku, co wywołało spór sądowy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sąd Administracyjny w Kolonii orzekł, że niemiecka krajowa służba wywiadowcza nie powinna określać partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) mianem skrajnie prawicowej. Przeciwny wyrok umożliwiałby niemieckiemu wywiadowi korzystanie z szerszych uprawnień nadzorczych i monitorować działalność ugrupowania.

Według sądu istnieje wprawdzie wystarczająca pewność, że AfD podejmuje ruchy wymierzone przeciwko wolnościowemu porządkowi demokratycznemu. Zarazem nie zarzucono partii "wrogiej konstytucji tendencji".

Czwartkowy wyrok nie jest ostateczny. Decyzja prawdopodobnie zostanie zaskarżona do sądu wyższej instancji

Zobacz również:

Szef AfD Tino Chrupalla opowiada się za wznowieniem dialogu z Władimirem Putinem
Świat

Lider AfD chce dialogu z Putinem. "Jak najszybciej wznowić"

    Niemcy. Batalia sądowa między AfD a agencją wywiadowczą

    Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zaklasyfikował AfD jako skrajnie prawicową partię w 2025 roku. W związku z wydaną decyzją ugrupowanie zdecydowało się interweniować w sądzie.

    Partia złożyła pozew i skierowała do Sądu Administracyjnego w Kolonii pilny wniosek, chcąc aby sąd zakazał Federalnemu Urzędowi Ochrony Konstytucji klasyfikowania i traktowanie jej jako skrajnie prawicowej i ekstremistycznej.

    W konsekwencji urząd złożył "obietnicę zawieszenia działania". Zadeklarował, że nie będzie już publicznie opisywać ugrupowania jako skrajnie prawicowego do czasu wydania decyzji sądu.

    Źródło: Reuters, AFP, "Der Spiegel"

    Zobacz również:

    Niemcy. Lider AfD w Saksonii Jörg Dornau został zatrzymany przed posiedzeniem regionalnego parlamentu
    Świat

    Policja zatrzymała wpływowego polityka AfD. W tle biznes na Białorusi

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Bielan w "Gościu Wydarzeń" o prezydencie: Słynie z tego, że jest niezależny. Również od nasPolsat News

    Najnowsze