W skrócie W czeskich górach pojawiły się nietypowe, silne opady śniegu, które utrzymywały się jednocześnie na Szumawach, Karkonoszach i Jesionikach pierwszy raz od 16 lat.

Grubość pokrywy śnieżnej w niektórych miejscach wynosiła prawie pół metra, choć historyczne rekordy były wyższe.

Śnieg utrzyma się tylko chwilę, gdyż meteorolodzy przewidują szybkie ocieplenie i deszcze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Najwięcej śniegu spadło we wtorek rano w Velkiem Javorze w górach Szumawa, gdzie zmierzono 48 cm. Na pobliskiej górze Plechy zmierzono 35 cm. W Labske boude w Karkonoszach spadło 42 cm. Na Pradziadzie w Jesionikach jest 22 cm. Meteorolodzy zwrócili uwagę, że śnieg padał nie tylko przy grzbietach górskich, ale przejściowo jego opady odnotowano również na mniejszych wysokościach.

Czechy. Prawie pół metra śniegu w górach

"Co najmniej 20 cm śniegu leży w październiku gdzieś w górach w Czechach średnio raz na trzy lata. Jednak aby śnieg leżał jednocześnie w Szumawie, Karkonoszach i Jesionikach, trudno jest znaleźć takie dane w archiwum. Ostatni raz miało to miejsce w 2009 roku" - podał CzHMU.

Serwis iDNES.cz podaje jednak, że 16 lat temu śniegu w październiku było więcej. W rejonie czeskich Beskidów grubość pokrywy śnieżnej po opadach wyniosła 103 cm, a na szczycie Karkonoszy 87 cm. Z kolei w Jesionikach i Rudawie dochodziło do wartości ponad pół metra.

"Ponadto w tym czasie śnieg często leżał na średnich wysokościach, dużo śniegu spadło w regionach libereckim i jabloneckim, a nawet na Wyżynie Czesko-Morawskiej spadło od 15 do 30 cm. Prószyło również z wyżej położonych częściach Pragi" - zauważyli meteorolodzy.

Pogoda w Czechach. Chwila dla narciarzy. Śnieg nie utrzyma się długo

Na profilu Narciarstwo biegowe na Pradziadzie w mediach społecznościowych pojawiła się pierwsza relacja w związku z dużymi opadami śniegu w Czechach. "Spadło tu aż 15 cm śniegu i trochę powiało. Na razie zjazdy na nartach nadal nie są pewne, ale wszystkich, którzy chcą się poślizgać, zapraszamy" - napisano.

Rozwiń

Mimo oznak zimy, pogoda w Czechach przyniesie ocieplenie w najbliższych dniach. Śnieg, który spadł w górach, ma stopnieć do końca tygodnia. W większości rejonów kraju spodziewane są opady deszczu. Temperatura może wynieść nawet 18 st. C.

Siemoniak w "Gościu Wydarzeń": Nie chciałbym być w skórze Telusa i Romanowskiego Polsat News Polsat News