W skrócie Wstępne wyniki wyborów w Kolumbii wskazują na zwycięstwo Abelarda de la Esprielli z wynikiem 49,7 proc. głosów, podczas gdy jego rywal uzyskał 48,7 proc.

De la Espriella otrzymał gratulacje od różnych przywódców zagranicznych, w tym od Donalda Trumpa, a oficjalne rezultaty mają zostać ogłoszone po weryfikacji sądowej.

Jeśli zwycięstwo de la Esprielli się potwierdzi, będzie to oznaczało zwrot polityczny w prawo i przywrócenie bliższych relacji Kolumbii ze Stanami Zjednoczonymi.

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Na zwycięstwo Abelarda de la Esprielli wskazują wyniki opublikowane przez kolumbijski Krajowy Rejestr Stanu Cywilnego po wstępnym przeliczeniu ponad 99,9 proc. głosów. Według tych danych prawicowy kandydat otrzymał 49,7 proc. głosów, a jego rywal - 48,7 proc. oddanych głosów. Pozostałe głosy były nieważne.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone za kilka dni, po weryfikacji przez organy sądowe, ale zwolennicy de la Esprielli w kilku miastach kraju już rozpoczęli świętowanie jego wygranej.

Kolumbia. Wstępne wyniki: Abelardo de la Espriella wygrywa

- Masy przemówiły i pokonaliśmy reżim - powiedział de la Espriella w przemówieniu na swoim kanale internetowym. Zaznaczył, że "wszyscy musimy uszanować te wyniki wyborów". Oświadczył również, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a ten pogratulował mu wygranej.

Trump, który przed drugą turą deklarował "pełne i całkowite poparcie" dla de la Esprielli, zamieścił na portalu Truth Social artykuł o jego wygranej i dodał: "Odniósł wielkie zwycięstwo!".

Ivan Cepeda ogłosił natomiast, że poczeka z uznaniem wyników na ich oficjalne zatwierdzenie. - Nie pozwolimy na łamanie demokracji - zaznaczył. Obecny szef państwa Gustavo Petro, sojusznik Cepedy, ocenił, że przy tak wyrównanym wyniku nie można wskazywać zwycięzcy przed ogłoszeniem oficjalnych rezultatów.

Marco Rubio napisał na platformie X, że rozmawiał z "kolumbijskim prezydentem-elektem" de la Espriellą, by pogratulować mu zwycięstwa. Dodał, że administracja Trumpa liczy na współpracę z jego przyszłym rządem, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa, migracji i hanldu. "Najlepsze dni Kolumbii są przed nią" - ocenił.

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Wyniki wyborów w Kolumbii. Płyną gratulacje

Gratulacje de la Esprielli złożyli również prezydenci Panamy - Jose Raul Mulino, Paragwaju - Santiago Pena, Chile - Jose Antonio Kast, Ekwadoru - Daniel Noboa i Argentyny - Javier Milei. Pogratulował mu też lider skrajnie prawicowej hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal.

De la Espriella, prawnik, biznesmen i polityczny outsider, posługuje się pseudonimem "Tygrys" i kieruje ruchem o nazwie Obrońcy Ojczyzny. Na wiecach przemawiał z kuloodpornej klatki, często ubrany w koszulkę piłkarskiej reprezentacji Kolumbii, co lewica krytykowała jako jej upolitycznianie.

W kampanii skupiał się na pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa i narastającej fali przemocy przypisywanej grupom rebelianckim. Obiecywał twardą rozprawę z przestępczością, zerwanie negocjacji z rebeliantami, siłowe odzyskanie kontroli nad zajmowanymi przez nich terenami oraz budowę 10 olbrzymich więzień.

Kolumbia wybrała prezydenta. Zwrot w kolejnym kraju

Zwycięstwo de la Esprielli, jeśli się potwierdzi, będzie oznaczało polityczny zwrot w prawo w kolejnym państwie Ameryki Łacińskiej. Kolumbia, największy producent kokainy na świecie, dołączy do rosnącej listy państw rządzonych przez prawicowych lub skrajnie prawicowych sojuszników Trumpa.

W grudniu 2025 roku w Chile wygrał konserwatywny kandydat Jose Antonio Kast. Wcześniej prawica objęła władzę także w Ekwadorze, w Argentynie czy w Boliwii. W Peru z kolei trwa liczenie głosów po drugiej turze wyborów prezydenckich. Prowadzi w nich prawicowa kandydatka Keiko Fujimori, po przeliczeniu 99,67 proc. głosów. Różnica w wynikach jest rekordowo mała, więc określenie ostatecznego wyniku wciąż jest bardzo trudne.

Otwiera to drogę do przywrócenia tradycyjnie bliskich stosunków Kolumbii z USA, które stały się napięte w czasie prezydentury Petro. Ustępujący szef państwa objął władzę w 2022 roku jako pierwszy w historii lewicowy prezydent Kolumbii. Nie mógł ubiegać się o reelekcję, ponieważ nie dopuszcza tego kolumbijska konstytucja.





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