W skrócie Europa zmaga się z koniecznością przemyślenia swojej zależności od Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki.

Napięcia wokół Grenlandii oraz polityka Donalda Trumpa doprowadziły do pogorszenia relacji i osłabienia spójności Zachodu.

Konflikt między USA a Europą stanowi korzyść dla Rosji i wpływa negatywnie na sytuację Ukrainy.

Jak zauważa "The Wall Street Journal", Europa musi zmierzyć się z wyzwaniem, które przez kilkadziesiąt lat było czymś nie do pomyślenia - jej główny sojusznik zmienił się w jedno z najbardziej palących zagrożeń dla bezpieczeństwa kontynentu.

Z Donaldem Trumpem, domagającym się kontroli nad Grenlandią i grożącym nałożeniem ceł na kraje, które się temu sprzeciwiają, Europa musi ponownie rozważyć swoją zależność, tak wojskową, jak i ekonomiczną, od Stanów Zjednoczonych.

W ocenie dziennika większość europejskich rządów wciąż chce jednak przede wszystkim deeskalacji - i odłożenia problemu w czasie. Koszt zastąpienia Stanów Zjednoczonych w roli potęgi militarnej wydają się zbyt wysokie dla tych krajów, które borykają się z niskim wzrostem gospodarczym i nadmiernym obciążeniem finansów publicznych.

USA a Europa. Koniec wieloletniego sojuszu?

Jak czytamy w "WSJ", nawet jeżeli uda się znaleźć rozwiązanie konfliktu w sprawie Grenlandii, Europejczycy zaczęli rozumieć, że wyjątkowa międzynarodowa przyjaźń znana jako "Zachód" już nigdy nie będzie taka sama. Sytuacja w Grenlandii uświadamia, że relacje z USA stały się toksyczne.

- Donald Trump zniszczył spójność Zachodu. Europa musi sama zadbać o obronę przed zewnętrznymi ingerencjami, czy to ze strony Stanów Zjednoczonych czy Rosji - stwierdził cytowany przez dziennik Carlo Calenda, centrowy włoski senator.

Europa już od kilku lat rozumie, że musi robić więcej dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa - i rozpoczęła już proces ponownego zbrojenia, do czego skłoniły ją zarówno naciski ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i inwazja Rosji na Ukrainę.

Jak wskazuje "WSJ", do zeszłego roku stolice europejskie dążyły przede wszystkim do bardziej równorzędnego partnerstwa z Waszyngtonem w ramach NATO. Teraz obserwują, jak to partnerstwo rozpada się na kawałki.

Grenlandia zmieniła zasady gry. Zachód nigdy nie będzie już taki sam

Zerwanie sojuszu z Europą byłoby jednak także trudne dla Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla "WSJ", NATO zapewniło Waszyngtonowi wpływy polityczne w całej Europie oraz sieć baz, które pomagają USA w projekcji siły na całym świecie.

Kraje europejskie są również jednymi z największych klientów amerykańskich firm zbrojeniowych, a także jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestycyjnych Stanów Zjednoczonych w szerszym ujęciu.

- Sądzę, że za kilka tygodni sytuacja się rozwiąże - powiedział Matthew Kroenig, wiceprezes think tanku Atlantic Council. Dodał, że obie strony szybko zdadzą sobie sprawę, że konflikt nie jest dla nich opłacalny.

Mimo bezprecedensowej groźby użycia siły wewnątrz sojuszu, sytuacja wydaje się przypominać wcześniejsze działania Trumpa - który eskalował sytuację, by zrezygnować w obliczu poważnego oporu.

Jeżeli tak się nie stanie, to Europa będzie musiała się bronić. Jej mieszkańcy są gotowi ponieść koszty konfliktu, a wśród elit istnieje przekonanie, że trzeba wyznaczyć twardą granicę - inaczej Trump pójdzie dalej.

Konflikt Europa - USA to "prawdziwy prezent dla Putina"

- Dla Europejczyków NATO było religią. To sprawiło, że nie traktowali oni poważnie kwestii obronności. Nagle zrozumieliśmy, że jeśli zaangażowanie Ameryki wobec europejskich sojuszników nie jest rzeczywiste, to żadna umowa nie zapewni nam ochrony - powiedział Ivan Krastev, politolog i dyrektor Centrum Strategii Liberalnych, think tanku z siedzibą w Sofii w Bułgarii.

Chiny zmieniły się z lukratywnego klienta Europy w przemysłowy walec, który grozi zniszczeniem europejskiego sektora produkcyjnego. Rosja pod rządami prezydenta Władimira Putina próbuje nie tylko podporządkować sobie Ukrainę, ale także odbudować strefę wpływów we wschodniej Europie.

Europa próbuje z kolei rekompensować tą sytuację pogłębiając więzi z Ameryką Południową i azjatyckimi demokracjami. Konflikt między USA a Europą wpływa także negatywnie na sytuację Ukrainy.

- Dla Putina ważniejsze niż cała Ukraina jest podzielenie NATO. Dlatego ostatnie działania Stanów Zjednoczonych są dla Putina prawdziwym prezentem - powiedział Doug Lute, były ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO.

