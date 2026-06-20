Prawa ręka Zełenskiego reaguje na decyzję Nawrockiego. Zdecydowany ruch

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Rezygnuję z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym w zeszłym roku odznaczył mnie Prezydent Polski - poinformował Kyryło Budanow. Decyzja szefa gabinetu prezydenta Ukrainy ma związek z odebraniem przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Prezydent Polski uciekł się do nieprzyjaznego aktu wobec naszego narodu" - ocenił Budanow.

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Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow
Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło BudanowMaxym Marusenko / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Kyryło Budanow poinformował o rezygnacji z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, powołując się na odebranie przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
  • Budanow skomentował, że decyzja ta jest nieprzyjaznym działaniem wobec narodu ukraińskiego i może zostać wykorzystana przez Rosję.
  • Karol Nawrocki wyjaśnił, że odebranie odznaczenia Zełenskiemu wynika z nadania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek imienia "bohaterów UPA" oraz zaznaczył, że nie oznacza to zmiany w polityce bezpieczeństwa względem Ukrainy.
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Kyryło Budanow do odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu odniósł się we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych. Szef gabinetu prezydenta Ukrainy ocenił, że Karol Nawrocki uciekł się w ten sposób do "nieprzyjaznego aktu" wobec narodu ukraińskiego.

"Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten z pewnością wykorzysta przeciwko obu naszym krajom" - ocenił.

Decyzja Nawrockiego ws. orderu. Zareagował szef gabinetu Zełenskiego

Budanow podkreślił przy tym, że Polska i Ukraina doświadczyły zarówno heroicznych, jak i tragicznych wydarzeń we wspólnej historii. Jednak - jego zdaniem - powinno to stanowić okazję do "głębokiej refleksji, a nie do nieprzyzwoitych spekulacji politycznych".

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"Ukraina nie poucza żadnego innego narodu, jak ma uczyć swojej historii. Dlatego też zastrzegamy sobie słuszne prawo do własnej pamięci narodowej i godności" - podkreślił.

Na koniec swojego wpisu Budanow zaznaczył, że nie może biernie obserwować, jak przeciwko Ukraińcom "bezpodstawnie i sztucznie nakręca się machina nienawiści". Z tego powodu postanowił zrezygnować z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym w zeszłym roku odznaczył go prezydent Polski.

"Jestem przekonany, że społeczeństwo ukraińskie - zarówno wojskowi, jak i cywile - odczuwają te same emocje i poprą ten krok" - zakończył.

Dodajmy, że podobnie na decyzję polskiego prezydenta zareagował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który oświadczył, że jest to "strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Rosja".

Wskazał, że w odpowiedzi on sam również zwróci Polsce przyznany mu w 2022 r. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Tusk reaguje

Karol Nawrocki poinformował w piątek wieczorem w nagraniu zamieszczonym na platformie X, że wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia "bohaterów UPA" - po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego - podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Jednocześnie podkreślał, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, ocenił również, że relacje polsko-ukraińskie psuje "wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią". Z tego powodu - jak wyjaśnił - decyzja o odebraniu Orderu ma charakter "nie tylko symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym".

- Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno - powiedział. Dodał, że odebranie Orderu to także apel do Ukraińców. - Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku - wzywał polski prezydent.

Na decyzję zareagował m.in. premier Donald Tusk. "Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników" - napisał w serwisie X. Podkreślił, że "zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia". "Linia frontu przebiega gdzie indziej" - dodał szef rządu.

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