Wysłannik Putina zwrócił się z nieoczywistą propozycją w kierunku Elona Muska. Szczegóły zawarł we wpisie na platformie X.

"Tunel Putin - Trump". Z Moskwy popłynęła propozycja

"Elonie, wyobraź sobie, że USA i Rosja, Ameryka i Afroeurazja są połączone 'tunelem Putin - Trump' - 70-milową linią symbolizującą jedność" - napisał Kiriłł Dmitriew .

Według niego koszt projektu wyniósłby ponad 65 miliardów dolarów, ale technologia firmy The Boring Company, należącej do Muska, mogłaby obniżyć koszt do mniej niż 8 miliardów.

Dmitriew twierdzi również, że "tunel Putin - Trump" mógłby zostać ukończony w ciągu około ośmiu lat.

USA - Rosja. Propozycja tunelu Putin - Trump

"Tunel Putin - Trump otwiera wspólne możliwości rozwoju poprzez połączenia kolejowe i towarowe. Wspólne projekty między USA a Rosją tworzą miejsca pracy i stymulują gospodarkę. Rosyjska Federacja Rozwoju Nauki i Technologii oraz nasz Fundusz Arktyczny, wraz z naszymi partnerami międzynarodowymi, sfinansują budowę tunelu, oszczędzając miliardy dzięki wydajności firmy The Boring Company" - napisał.

Współpracownik Putina podkreślił, że kierowany przez niego Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich zainwestował już w budowę pierwszego w historii mostu kolejowego między Rosją a Chinami. Zaznaczył, że nadszedł czas, aby pójść o krok dalej i połączyć kontynenty - Azję i Amerykę Północną - po raz pierwszy w historii ludzkości.

"Zbudujmy razem przyszłość!" - zaapelował do Elona Muska.

Kiriłł Dmitriew, nazywany "prawą ręką" Władimira Putina, to urodzony w Kijowie i wykształcony na Harvardzie biznesmen, który coraz częściej pojawia się u boku - lub wręcz zastępuje - szefa rosyjskiej dyplomacji, Siergieja Ławrowa.

Jako bliski doradca Putina w lutym był członkiem delegacji Kremla, która w Rijadzie rozmawiała z Amerykanami na temat porozumienia dotyczącego zakończenia wojny w Ukrainie. Kilka tygodni później został pierwszym wysokim rangą przedstawicielem Kremla odwiedzającym Waszyngton od początku wojny.

Spotkanie Trump - Putin w Budapeszcie

W czwartekDonald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowę telefoniczną i zgodzili się spotkać na Węgrzech, aby "położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą".

Prezydent USA stwierdził, że rozmowa była "bardzo owocna" i że jego rosyjski odpowiednik pogratulował mu sukcesu w Strefie Gazy.

Trump zapowiedział również, że omówi ewentualne nowe sankcje wobec Rosji z republikańskimi liderami w Kongresie USA. Szef sztabu Białego Domu zasugerował, że po rozmowie z Putinem "to nie jest idealny moment" na nowe ograniczenia.

