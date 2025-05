Prasa reaguje na rozmowę Trumpa z Putinem . "Pokój jeszcze bardziej odległy"

Dyskusja zrodziła też kolejne pytania o to, w jakim stopniu Trump chce być zaangażowany w proces pokojowy i nasiliła rozdźwięk między USA i Europą.

Prezydent USA stwierdził, że obie strony muszą uzgodnić warunki porozumienia między sobą, bo lepiej znają szczegóły. Zapowiedział, że jeśli Rosji i Ukrainie się nie uda niczego wypracować, to Trump wycofa się z procesu .

CNN zaznacza, że straszenie odejściem z negocjacji jest klasycznym zagraniem, jednak biorąc pod uwagę "niezwykły sceptycyzm" administracji USA w sprawie pomocy Ukrainie, może się okazać, że to nie jest blef.

"Wydaje mi się, że prezydent może wcale tak naprawdę nie próbował wywrzeć nacisku na Putina. To dobrze, że rozmawiali przez dwie godziny, ale co z tego wynika?" - zastanawiała się Beth Sanner, była wiceszefowa Wywiadu Narodowego USA.

Zaznaczyła, że Putin wciąż wysuwa swoje maksymalistyczne żądania i wygląda na to, że w czasie rozmowy z Trumpem otrzymał dokładnie to, na co liczył.