Największe dzienniki w Estonii wzywają do dymisji premier Kai Kallas. To efekt afery dotyczącej związków jej męża z rosyjskim biznesem. Pojawiają się sugestie, aby polityk "zaczęła pakować się już dziś", zarzucają także, że "Kallas miota się jak ryba w sieci". Estońska premier podkreśla natomiast, że nie zrobiła niczego złego i nie widzi potrzeby odchodzenia ze stanowiska. - Nie wiem, co dokładnie mi się obecnie zarzuca - mówiła.