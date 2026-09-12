W skrócie 39-letni Piotr S., pracownik tymczasowy na budowie, został znaleziony martwy we Francji.

Ciało odnaleziono na szlaku Des Découvertes po kilku dniach poszukiwań z udziałem specjalistów i psa tropiącego.

Francuska policja podejrzewa upadek z wysokości i apeluje o pomoc do osób, które widziały mężczyznę przed tragedią.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Piotr S. został odnaleziony martwy w czwartek w Puy-Saint-Vincent u podnóża stromego zbocza.

Poszukiwania 39-latka trwały od wtorku, po tym jak jego pracodawca zgłosił, że mężczyzna zostawił w swojej kwaterze telefon i nie wrócił na noc.

Polak zginął we Francji. Finał poszukiwań w Puy-Saint-Vincent

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do policji w poniedziałek wieczorem. Następnego dnia służby rozpoczęły poszukiwania z zaangażowaniem kilku jednostek. W akcji udział brały: śmigłowiec, dron, specjaliści wspinaczki górskiej i zespół z psem tropiącym.

"Ofiara niedawno przyjechała na budowę. Zgłoszenie w poniedziałek wieczorem nie miało niepokojącego charakteru. We wtorek skontaktowaliśmy się z ambasadą i wtedy pojawiły się niepokojące informacje: nie było w jego zwyczaju nie dawać żadnego znaku życia, jego telefon wciąż logował się do sieci w Puy-Saint-Vincent, jego rzeczy nadal znajdowały się w mieszkaniu, nie miał samochodu…" - wyjaśniała francuska żandarmeria w oświadczeniu cytowanym prze "Le Dauphine".

Ostatecznie pies złapał trop i doprowadził do zawężenia obszaru poszukiwań. Ciało mężczyzny zlokalizowano na szlaku Des Découvertes, znajdującym się pomiędzy stacją Puy-Saint-Vincent 1600, na której pracował, a okolicą Narreyroux.

Francuska policja prosi o pomoc w wyjaśnieniu tragedii

Żandarmeria podejrzewa, że śmierć Polaka nastąpiła z powodu upadku z dużej wysokości. W czwartek francuskie służby opublikowały apel do osób, które przed tragedią widziały mężczyznę, aby zgłosiły się na przesłuchanie w charakterze świadków.

Według dotychczasowych informacji 39-latek był widziany po raz ostatni około godz. 23 w sobotę, gdy oddalał się pieszo od stacji Puy-Saint-Vincent 1600. Nie wiadomo jednak, dokąd zmierzał ani dlaczego nie wziął ze sobą telefonu.

Źródła: "Le Dauphine", Radio Scoop, BFMTV



