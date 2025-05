Musk zapewnił, że będzie nadal "doradcą i przyjacielem" Trumpa . Jak komentuje "New York Times", zarówno prezydent, jak i dotychczasowy szef DOGE starają się zatrzeć wrażenie, że doszło między nimi do nieporozumień.

Miliarder oświadczył, że jego odejście z DOGE nie oznacza końca pracy tego zespołu, a on sam jest przekonany, że z czasem departament ten doprowadzi - zgodnie z jego obietnicami - do zaoszczędzenia 1 tryliona dolarów z budżetu USA.

Trump powrócił kilkakrotnie do tematu walki z imigracją i powiedział, że państwa na całym świecie opróżniają szpitale psychiatryczne, chcąc wysłać ich pacjentów do USA, a większość imigrantów - to "zimni, zatwardziali przestępcy", których chcą się pozbyć rządy ich krajów, by zaoszczędzić pieniędzy.