Pożegnanie Charliego Kirka. Zatrzymano uzbrojonego mężczyznę

Adrianna Rymaszewska

Agenci Secret Service zatrzymali na stadionie w Arizonie uzbrojonego mężczyznę, podszywającego się pod funkcjonariusza organów ścigania. Miejsce nie było przypadkowe, bowiem to właśnie tam, w niedzielę, odbyć się ma nabożeństwo żałobne ku pamięci Charliego Kirka. W uroczystości udział zapowiedzieli m.in. prezydent Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance.

Trwają przygotowania do niedzielnych uroczystości żałobnych ku czci Charliego Kirka
Trwają przygotowania do niedzielnych uroczystości żałobnych ku czci Charliego KirkaCHARLY TRIBALLEAU AFP

W skrócie

  • Agenci Secret Service aresztowali uzbrojonego mężczyznę, podszywającego się pod funkcjonariusza na stadionie w Arizonie tuż przed uroczystościami ku czci Charliego Kirka.
  • Na niedzielnym nabożeństwie żałobnym mają pojawić się Trump, Vance i inni ważni politycy, co rodzi dodatkowe obawy o bezpieczeństwo.
  • Federalne agencje ścigania alarmują, że wydarzenie może być celem dla ekstremistów, a media społecznościowe podsycają napięcia po zabójstwie Kirka.
Jak poinformowało Secret Service w sobotnim oświadczeniu, zatrzymany mężczyzna wszedł w piątek na stadion State Farm w Glendale i "wykazywał podejrzane zachowanie". Nazwisko podszywającego się pod funkcjonariuszy organów ścigania nie zostało ujawnione. Wiadomo jednak, że był on uzbrojony i obecnie przebywa w areszcie.

"U.S. Secret Service i lokalne organy ścigania badają okoliczności jego obecności w tym miejscu" - podano.

USA. Uroczystość żałobna ku czci Charliego Kirka. Secret Service zatrzymała uzbrojonego mężczyznę

Oczekuje się, że niedzielne nabożeństwo żałobne ku pamięci Kirka zgromadzi liczną publiczność, wśród której znajdą się m.in. prezydent Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance oraz inni przedstawiciele władzy.

Charlie Kirk, konserwatywny aktywista prowadzący popularny podcast "The Charlie Kirk Show", został zamordowany w tym miesiącu podczas wystąpienia na kampusie uniwersyteckim w stanie Utah. Miał 31 lat, pozostawił żonę i dwójkę dzieci.

    Jego morderstwo nastąpiło po serii aktów przemocy politycznej w USA w zeszłym roku, w tym zabójstw byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów Minnesoty Melissy Hortman i jej męża Marka w ich domu oraz dyrektora generalnego UnitedHealthcare Briana Thompsona na ulicach Nowego Jorku. Sam Trump także stawił czoła dwóm próbom zamachu na jego życie podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

    Ameryka u progu wojny domowej. Rosną obawy o bezpieczeństwo Trumpa

    W piątek New York Post podał, że po zamachu na Kirka, bezpieczeństwo przywódcy USA ponownie znalazło się w centrum uwagi. Choć Secret Service zainicjowała szereg zmian w swojej agencji, aby zapobiec kolejnej próbie zamachu na prezydenta w ciągu ostatniego roku, Trump jest stale zagrożony.

    Szacuje się, że stadion, na którym odbędą się niedzielne uroczystości, może pomieścić do nawet 73 tys. osób.

    Adrianna Rymaszewska
      Wysoki rangą urzędnik administracji potwierdził Fox News Digital, że federalne agencje ścigania, w tym Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, opublikowały w czwartek raport ostrzegający o monitorowaniu "kilku gróźb o nieznanej wiarygodności" skierowanych przeciwko Trumpowi, wiceprezydentowi J.D. Vance'owi i innym osobom planującym udział w uroczystości żałobnej Kirka.

      Źródło: NBCS Los Angeles, New York Post

      Artur Pokorski
