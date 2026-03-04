Pożegnają swojego przywódcę. Ceremonia w Teheranie potrwa kilka dni

W skrócie Ceremonia pożegnania ajatollaha Alego Chameneiego rozpocznie się w środę na placu Imama Chomeiniego w Teheranie i potrwa trzy dni.

Według nieoficjalnych doniesień irańskich mediów, Mojtaba Chamenei został wybrany na nowego najwyższego przywódcę Iranu.

Ajatollah Ali Chamenei zginął 1 marca w wyniku ataku USA i Izraela.

Uroczystości żałobne mają potrwać trzy dni. Skład konduktu pogrzebowego zostanie ogłoszony wkrótce, po ustaleniu szczegółów.

Na nowego najwyższego przywódcę kraju - według nieoficjalnych informacji serwisu Iran International - irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało Mojtabę Chameneiego, syna zmarłego Alego Chameneiego.

Decyzja miała zostać podjęta pod naciskiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Na razie nie wiadomo jednak, w jaki sposób przeprowadzono sam wybór.

Iran w żałobie. Nie żyje ajatollah Ali Chamenei

Lider irańskiego reżimu ajatollahów zginął w niedzielę w swoim biurze w następstwie ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela. Po śmierci w kraju ogłoszono 40-dniową żałobę.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w kolejnych dniach. W odpowiedzi Teheran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela oraz innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w regionie.

Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy Chamenei spotykał się z głównymi doradcami. Władze Izraela informowały, że wraz z nim zginęli były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani oraz dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur.

Przygotowania do operacji, która doprowadziła do śmierci najwyższego przywódcy Iranu, trwały latami - ujawnił brytyjskich dziennik "The Financial Times". Aby poznać zwyczaje najistotniejszych postaci irańskiego reżimu Izrael wykorzystał najnowsze technologie. Przeprowadzono m.in. analizę sieci społecznych. Uzyskano też dostęp do kamer drogowych w Teheranie.

Potężny atak USA i Izraela w Teheranie. Nie żyje przywódca Iranu

Dziennik "New York Times" opublikował zdjęcie satelitarne pokazujące duże zniszczenia w kompleksie, który zwykle służył jako rezydencja Chameneiego i miejsce spotkań z wysokimi rangą urzędnikami. Z kolei izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została "całkowicie zniszczona".

Prezenter państwowej telewizji w Iranie odczytał oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego potwierdzające śmierć Chameneiego. W komunikacie napisano, że jego "męczeństwo" stanie się początkiem "powstania w walce przeciwko prześladowcom".

"Straciliśmy wielkiego przywódcę i opłakujemy go. Przywódcę, który był niezwykły pod względem czystości ducha, siły wiary, zaradności (...), odwagi w obliczu arogancji oraz dżihadu na ścieżce Boga" - oświadczył z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

