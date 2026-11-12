W skrócie System Lima wykorzystuje zakłócenia elektromagnetyczne, które dezorientują rosyjskie pociski i drony, zmuszając je do gwałtownych ruchów i rozpadu w powietrzu.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026 roku system Lima zneutralizował ponad 30 pocisków manewrujących oraz 10 tys. dronów w obszarach objętych zasięgiem.

Najnowsza wersja systemu, Lima Quant, została zainstalowana w sierpniu 2025 roku, tworząc wokół Kijowa potężną kopułę zakłóceń elektromagnetycznych.

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"Jechaliśmy, gdy nagle samochód przed nami się zatrzymał. Jego system GPS oszalał" - relacjonuje rosyjskie ataki dziennikarz "The New York Times". Nawigacja miała pokazać, że samochód, którym jadą, znajduje się w mieście Lima w Peru - ok. 12 tys. kilometrów od Ukrainy.

Jak wskazuje, poważne zakłócenia sygnału są w Ukrainie normą i służą do wprowadzania w błąd rosyjskich dronów i pocisków. System Lima, nazwany od miasta do którego "wysyłani są mieszkańcy kraju", emituje zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki którym rosyjskie drony i pociski są pozbawiane "zmysłów wzroku i słuchu".

Ukraińscy wojskowi, na których powołuje się dziennikarz, wskazują, że zdezorientowana broń wykonuje gwałtowne ruchy i często rozpada się jeszcze w powietrzu. Ma się to dziać nawet w przypadku zaawansowanych pocisków hipersonicznych.

Telefony nie zawsze jednak "przenoszą" swoich właścicieli aż do Peru. Sygnał GPS wskazuje także sąsiednią Białoruś, wschodnią stronę Dniepru lub Demokratyczną Republikę Konga.

Zakłócenia GPS jako element walki. "Kopuła zakłóceń" wokół Kijowa

Alchemist, dowódca ukraińskiej jednostki wojskowej "Night Watch", nawiązał współpracę z odpowiedzialnym za projekt Cascade Systems cztery lata temu. Wówczas ukraińska firma dopiero zaczynała swój projekt, a wojsko zaproponowało poprawki i ulepszenia.

Według informacji dziennikarza "The New York Times" zakłócenia GPS zaczęto wykorzystywać na Ukrainie trzy lata temu. - Wczesne próby zakłóciły działanie niektórych rosyjskich pocisków i dronów. Rosjanie znaleźli jednak sposoby na obejście tych zakłóceń poprzez dodanie większej liczby anten - mówił w rozmowie z "NYT" Alchemist.

Do 2024 roku system działał w szerszej sieci walki elektronicznej Ukrainy. Najnowszą wersję "Limę Quant" zainstalowano w sierpniu 2025 roku. Wokół Kijowa stanęły wówczas potężne anteny, które stworzyły "kopułę zakłóceń elektromagnetycznych w kształcie wielokąta".

Wojna na Ukrainie. 10 tys. zniszczonych dronów. Wystarczyło zakłócenie GPS

Początkowo zespół próbował tworzyć fałszywe współrzędne GPS dla każdego większego miasta na Ukrainie. Według relacji Alchemista jedno miało wskazywać na Londyn, inne na Mount Everest. Ostatecznie zdecydowano się na Limę dla wszystkich ukraińskich obszarów objętych tym systemem.

- Było to miasto tak dobre, jak każde inne, a do tego bardzo odległe od Kijowa. Stało się naszą wizytówką - tłumaczył dowódca "Night Watch".

Cascade Systems poinformowało, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku Lima zneutralizowała ponad 30 pocisków manewrujących i 10 tys. dronów. Spośród 62 pocisków balistycznych wystrzelonych w obszary objęte zasięgiem systemu Lima 33 rozpadły się w powietrzu. Inne zostały zbite z kursu.

"Limowani" kierowcy. Jak rewolucyjny system wpływa na życie mieszkańców Kijowa?

System Lima ma wpływ na codzienne życie mieszkańców ukraińskiej stolicy. Jedna z kobiet relacjonuje, że aplikacja oszacowała czas powrotu do jej domu na 12 276 minut. Z kolei pracownik rządowy chwalił się, że miał przebiec w peruwiańskim mieście sześć kilometrów w czasie światowej czołówki.

"Lima w Ukrainie stała się czasownikiem. Dostawcy jedzenia są 'limowani'. Taksówkarze także są 'limowani'" - czytamy w tekście "The New York Times". Ruch uliczny utrudniony jest także przez kierowców z innych części kraju, którzy przyjechawszy do Kijowa gubią się bez GPS-a.

Publikacja zauważa ponadto, że Ukraińcy coraz częściej kupują papierowe mapy lub pobierają mapy offline, które oparte są na punktach orientacyjnych lub znakach szczególnych.

- Po wojnie kupię bilety do Peru i na pewno przebiegnę Wielkie Ukraińskie Koło w Limie - żartował jeden z rozmówców.

Źródło: "The New York Times"



