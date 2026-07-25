W skrócie Pożary lasów w środkowej Hiszpanii przekraczają obecne możliwości służb ratowniczych, a zmiana kierunku wiatru może sprzyjać dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Blisko 80 tys. osób zostało ewakuowanych lub objętych nakazem pozostania w domach, a dym dotarł do Madrytu, pogarszając jakość powietrza w regionie.

Do Hiszpanii zostanie wysłanych 105 polskich strażaków specjalizujących się w gaszeniu pożarów lasów w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Szef służb zarządzania kryzysowego w Madrycie Carlos Novillo przekazał, że pożar osiągnął apogeum i obecnie wykracza poza możliwości strażaków.

Doszło do tego po połączeniu trzech dużych pożarów na zachód od stolicy. Służby obawiają się, że w najbliższym czasie mogą połączyć się również pożary w rejonie Madrytu i prowincji Ávila.

Rozwiń

Burmistrz miejscowości El Tiemblo Arturo Varas González poinformował, że ogień pokonał około 20 kilometrów w mniej niż pół godziny, błyskawicznie rozprzestrzeniając się z Navaluengi do doliny Iruelas.

Hiszpania płonie. Premier Sánchez: nie wiemy, jak zachowa się wiatr

Pedro Sánchez odwiedził w sobotę sztab kryzysowy i tereny objęte pożarami. Ostrzegł, że sytuacja pozostaje bardzo trudna, ponieważ służby nie są w stanie przewidzieć zmian kierunku i siły wiatru.

Rozwiń

Premier poinformował również, że pożary w regionie Madrytu i prowincji Ávila będą traktowane jako jedna operacja ratownicza. Zapowiedział też, że wsparcia Hiszpanii udzielą Włochy, Grecja i Polska.

Według najnowszych danych hiszpańskich władz ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach blisko 80 tys. osób. Ogień strawił już około 25 tys. hektarów.

Pożary w Hiszpanii. Ewakuowano sztab dowodzenia

Głos zabrał również prezydent Wspólnoty Madrytu Isabel Díaz Ayuso która ostrzegła, że zmiana warunków pogodowych może jeszcze pogorszyć sytuację.

Rozwiń

- Ta całkowicie bezprecedensowa sytuacja może doprowadzić do znacznie gorszych wydarzeń w najbliższych godzinach - powiedziała.

W związku z rozwojem pożaru zarządzono ewakuację miejscowości Cenicientos, gdzie do tej pory znajdował się sztab dowodzenia. Został on przeniesiony do Navalcarnero.

Dym dotarł do Madrytu

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii zaapelowało do mieszkańców regionu Madrytu o ograniczenie przebywania na zewnątrz z powodu bardzo złej jakości powietrza. W pobliżu pożarów zalecono stosowanie masek FFP2 lub FFP95 oraz ochrony oczu.

Rozwiń

Według hiszpańskiego ministerstwa ds. transformacji ekologicznej od początku roku pożary zniszczyły już ponad 131 tys. hektarów terenów - ponad pięć razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Polscy strażacy pojadą do Hiszpanii

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że od 1 do 30 sierpnia w Hiszpanii służbę będzie pełnić 105 polskich strażaków w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Rozwiń

To specjaliści z modułu Ground Forest Fire Fighting (GFFF), przeznaczonego do gaszenia pożarów lasów w trudno dostępnym terenie. Strażacy będą działać w trzech 35-osobowych zmianach, a w akcji wezmą udział funkcjonariusze z siedmiu województw.

Źródło: El Pais





Mateusz Morawiecki o rozłamie w PiS: Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność Polsat News