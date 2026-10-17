W skrócie Domy w Kalifornii zostały zniszczone przez pożary, które rozprzestrzeniły się na południe Los Angeles ze względu na silne wiatry i wysokie temperatury.

Władze wydały nakazy ewakuacji w niektórych częściach hrabstwa Orange, a tysiące gospodarstw domowych zostały objęte strefą ewakuacyjną.

W stanie Kalifornia płonie 13 pożarów, zniszczonych zostało kilka domów, a strażak doznał obrażeń z powodu wyczerpania cieplnego.

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Od piątku Kalifornia walczy z ogromnymi pożarami. Wiatry Santa Ana, które pojawiają się najczęściej od września do maja, podsycały płomienie, doprowadzając do ich rozprzestrzenienia. Wpływ miały na to również niska wilgotność i wysokie temperatury.

Straż pożarna hrabstwa Orange poinformowała za pośrednictwem platformy X, że ogień strawił 188 hektarów terenu. Dodano, że strażacy próbowali gasić pożary zarówno z ziemi, jak i z powietrza. AFP podaje, że władze wydały ostrzeżenie dla mieszkańców przed złą jakością powietrza.

Pożary w Kalifornii. Wydano nakaz ewakuacji

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia pożarów w hrabstwa Los Angeles i Ventura, a także na przedgórzu hrabstw San Luis Obispo i Santa Barbara. Strażacy działali również w Bryson. Stanowa straż pożarna Cal Fire poinformowała, że w piątek po południu ogień został opanowany w 17 proc.

Cal Fire podało także, że w wyniku pożaru ucierpiała baza Korpusu Piechoty Morskiej Camp Pendleton. Dodano, że ogień strawił około 838 hektarów terenu.

AFP przekazało, że władze Los Angeles odłączyły linie energetyczne, by ograniczyć ryzyko przenoszenia iskier elektrycznych przez wiatr. W efekcie dziesiątki tysięcy domów pozostało bez prądu.

ABC News donosi, że w niektórych częściach hrabstwa Orange wydano nakazy ewakuacji. Według informacji podanych przez Orange County Fire Authority w strefie ewakuacyjnej znajduje się prawie 4,6 tys. gospodarstw domowych i niemal 16 tys. osób.

Kilkanaście pożarów w Kalifornii. Walka z ogniem trwa

Kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej przekazał, że w stanie płonie 13 pożarów. Jeden z nich uszkodził lub zniszczył sześć domów, a jeden strażak został ranny. NWS ostrzegło mieszkańców przed upałami, informując, że temperatury w tym roku są znacznie wyższe od średniej.

Niebezpieczeństwo stanowi również wiatr. Nie tylko rozprzestrzenia pożary, lecz także wyrzuca odłamki na drogi. NWS wydało ostrzeżenie dla kierowców. Podało też, że prędkość wiatru w Los Angeles przekroczyła 64 km/h.

Źródło: AFP



